Clip: Hôn nhau nồng thắm trong lúc đi bộ, cặp đôi quê xệ vì... ngã sấp mặt

Theo dõi trong đoạn clip có thể thấy nơi xảy ra sự việc là trên vỉa hè một con phố, xung quanh có nhiều ôtô đang đậu và cây xanh được bài trí dọc lối đi. Lúc này, có một đôi nam nữ đang đi bộ, nhưng điều đáng bàn là họ không đi bộ như thông thường mà lại vừa đi vừa hôn nhau.

Your browser does not support the video tag.

Chính vì mải mê trao nhau nụ hôn đắm say mà chàng trai đã vô tình bước hụt một bước xuống bậc thềm, đâm sầm vào chậu cây cảnh. Kết quả là cả chàng trai và cô bạn gái đều ngã dúi dụi xuống đất.

Toàn bộ cảnh tượng "quê xệ" của cặp đôi đều bị camera giám sát gần đó "bắt trọn".

Mặc dù chưa rõ tình huống trên xảy ra ở đâu, hai nạn nhân có bị thương nặng hay không, nhưng đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Thay vì thương cảm cho tình huống ngã đau của cặp đôi, nhiều cư dân mạng tỏ ý hả hê khi cho rằng nguyên nhân cũng từ sự vô ý của họ mà ra. Bởi hành động "một công đôi việc" giữa nơi công cộng của cặp đôi vừa gây phản cảm vừa gây nguy hiểm đến bản thân và rất có thể là những người xung quanh.

Một số người bàn luận:

"Nụ hôn sấm sét à. Đúng là hết nói nổi",

"Hai nụ hôn cùng lúc, vừa được hôn người yêu vừa được hôn đất mẹ",

"Đang đi bộ bày đặt thể hiện tình cảm làm gì không biết. Cái kết rõ ràng thật",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn