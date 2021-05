Clip: Hàn xe bồn chở xăng, hai công nhân nhận cái kết kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, có hai người thợ đang cố gắng hàn chiếc xe bồn đỗ trong bãi. Tuy nhiên, do hơi xăng vẫn còn trong bồn chứa nên một vụ nổ đã xảy ra.

Hậu quả, hai công nhân bị hất văng xuống đất. Được biết, sự việc xảy ra tại Trung Quốc và may mắn không có ai bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý và nhiều ý kiến bình luận từ phía cộng đồng mạng.

"Bồn này tốt đấy, áp suất kín chịu không nổi là nó nổ chết người chứ chẳng chơi", "Vụ nổ này chắc chỉ là hơi xăng còn tích tụ lại bồn thôi, chứ nếu vẫn còn xăng thì vụ nổ không đơn giản như vậy mà sẽ lớn hơn nhiều", "Chỉ còn hơi mà đã như vậy rồi không biết còn xăng bên trong thì sẽ thế nào"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn