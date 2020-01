Clip giáo viên tát trẻ, nhà trường nói "chỉ là điều chỉnh động tác"

Xem clip:

Ngày 17/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh các em học sinh mầm non Hoạ Mi (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đang tập một tiết mục văn nghệ.

Đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ, được cho là giáo viên chạy đến và tát vào mặt một em học sinh, rồi điều chỉnh các em lại cho ngay hàng. Đoạn video sau khi lan truyền, gây dư luận xôn xao.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng trường mầm non Hoạ Mi xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 16/1 tại buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày sơ kết.

Tuy nhiên, nữ hiệu trưởng này khẳng định, không có chuyện cô giáo đánh vào mặt học sinh, như đoạn clip đăng tải trên mạng.

Nữ giáo viên vung tay thế này mà theo nhà trường là điều chỉnh 'điều chỉnh' động tác. Ảnh: Chụp màn hình

“Đoạn clip đó không đúng sự thật. Thời điểm đó do bé không chú ý, tập sai tư thế nên giáo viên chạy đến “điều chỉnh”. Hôm đó, phụ huynh của bé đó cũng có mặt chứng kiến. Làm gì có vụ giáo viên đánh học trò. Cô giáo chỉ chạy đến “kéo mặt” cho bé chú ý về bên phía cô giáo”, bà Lan nói và cho biết, vụ việc này đã được nhà trường báo cáo đến Phòng GD-ĐT huyện.

Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã Long Mỹ Lê Văn Trắng cho biết ông có liên lạc với nhà trường để tìm hiểu vụ việc.

Ông nói, theo trình bày của nhà trường thì đây là do người quay chứ thật sự không có chuyện giáo viên tát hay đánh vào má học sinh.

“Chuyện đánh cháu là không có, cái này là tập văn nghệ vui thôi”, ông Trắng nói.

