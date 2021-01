Clip độc quyền: Màn ngã giá gây sốc của gái mại dâm với "phi công" hám của lạ

Xin gửi đến quý vị và các bạn loạt phóng sự "Những độc chiêu mời gọi của khách làng chơi" được đăng tải trên nguoiduatin.vn, các bạn có thể theo dõi qua 2 dạng video và text.

Điểm qua những "cung đường sung sướng" tại Thủ đô Hà Nội:

Đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Đường Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

"Hai đứa kia ơi, chúng mày có đi khách không?",...những câu nói to rõ ràng giữa đường có lẽ đã trở thành một "thương hiệu của gái làng chơi khu vực đường Bưởi và một số khu vực, tuyến đường chúng tôi ghi nhận được. Họ không ngần ngại, không sợ sệt, với đủ trăm phương ngàn kế tìm cách "mời gọi, vẫy khách" một cách tinh quái. Không chỉ dừng lại đó, còn rất nhiều góc khuất bí mật khác dần hé lộ...

Mời quý vị và các bạn xem video độc quyền của Người Đưa Tin pháp luật về tệ nạn xã hội này... chúng tôi sẽ tiếp tục phản ảnh nội dung này tiếp theo.

Còn tiếp...

Nguồn tin: nguoiduatin.vn