Clip: Đang vui vẻ bên mâm cơm, cơn mưa ngang qua bất ngờ quét sạch mọi thứ khiến gia chủ hết hồn bỏ chạy

Tình huống dở khóc dở cười này được camera an ninh của gia đình ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này, một thanh niên và một cô gái đang đứng bên bàn ăn cơm, ngoài ra còn có một cô gái khác đang đứng lúi húi bên bồn rửa ở góc nhà.

Lúc này, dường như đã nhận thấy điều gì bất thường, cô gái mặc váy vàng và nam thanh niên liên tục ngước nhìn lên mái nhà. Tuy nhiên, họ bỏ qua và tiếp tục ăn.

Khoảng chục giây sau, mái nhà bất ngờ đổ sập, kèm theo đó là nước mưa ập xuống xối xả, quét sạch mọi thứ trên bàn ăn. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cả 3 người không khỏi hốt hoảng, vội bỏ chạy trong tình trạng ướt nhẹp.



Tình huống dở khóc dở cười này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

"Nhìn lên mái mấy lần là đã thấy bất thường rồi nhưng vẫn đứng ăn, sự xảy đến đúng là khó mà tránh";

"Rồi ai nghĩ cái mái nó sập xuống thật đâu. May mà không ai làm sao. Nhìn mà thấy thương thực sự".

