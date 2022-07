Clip: Cô gái bị gã đàn ông túm tóc, đánh dã man ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Bình Hương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Cụ thể, một người đàn ông cởi trần, mặc quần ngố đánh tấn công một cô gái trên vỉa hè. Người đàn ông liên tục lên gối, đá vào người cô gái rồi tát tới tấp. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn túm tóc cô gái rồi giật mạnh. Tuy nhiên, dù nhận vô số đòn đau nhưng cô gái lại không hề phản kháng lại mà chỉ đứng im chịu trận.

Điều đáng nói, dù cuộc tấn công kéo dài hơn 15 phút, có rất nhiều người đi đường chứng kiến sự việc nhưng không ai dám đứng ra can ngăn.

Một số nhân chứng cho biết, gã đàn ông có vẻ như đang say rượu. Vụ tấn công chỉ dừng lại khi có cảnh sát can thiệp.

Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa hai người nhưng sau khi theo dõi clip, người xem đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động bạo lực của người đàn ông.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn