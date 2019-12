Clip: Chi Pu nhảy sexy mừng Giáng sinh

Your browser does not support the video tag.

Chi Pu nhảy sexy mừng Giáng sinh

Dù vẫn luôn gây tranh cãi về giọng hát nhưng khi tham gia vào lĩnh vực âm nhạc, Chi Pu lại nhận được nhiều lời khen ngợi về vũ đạo. Giọng ca của "Anh ơi ở lại" đã nhiều lần thể hiện khả năng vũ đạo của mình trong các sản phẩm âm nhạc như "Đóa hoa hồng", "Mời anh vào team em"...

Trong dịp Giáng sinh, Chi Pu lại vừa gây xôn xao với một đoạn clip trổ tài nhảy nhót đầy gợi cảm. Trong bộ váy đầm Noel ngắn khoe đôi chân thon dài, nàng hotgirl một thời của đất Hà Thành tự tin thể hiện những bước nhảy khỏe khoắn, sexy trên nền nhạc Jingle Bells Rock.

Đoạn clip của Chi Pu nhanh chóng gây chú ý. Nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của giọng ca "Đóa hoa hồng" với vóc dáng chuẩn. Điệu nhảy nóng bỏng của giọng ca sinh năm 1993 cũng khiến nhiều người liên tưởng tới màn vũ đạo trong bộ phim Mean Girls.