Ngày 16/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng CSGT-TT vừa truy bắt thành công đối tượng trộm cắp tài sản, điều khiển xe ô tô tẩu thoát từ tỉnh Long An về Bình Dương.

Clip: Cảnh sát truy đuổi kẻ trộm cắp phóng ôtô bỏ trốn như phim hành động (Nguồn: VietNamNet)

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 16/6, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Công an thị trấn Bến Lức tổ chức tuần tra mật phục trên tuyến quốc lộ 1, đoạn thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

Lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng đi xe ô tô 4 chỗ biển số TP.HCM dừng trước nhà người dân. Một đối tượng xuống xe rồi dùng kìm cắt khóa lấy trộm 1 chiếc xe ba gác máy.

Cảnh sát đã lập tức can thiệp bắt giữ ngay được đối tường Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1977, quê Đồng Nai). Đối tượng còn lại lái xe ô tô bỏ chạy về hướng tỉnh Bình Dương.

Lực lượng cảnh sát bắt giữ kẻ lái ô tô bỏ trốn sau vụ trộm. (Ảnh: VietNamNet)

Lực lượng CSGT-TT sau đó được huy động để chốt chặn, truy bắt đối tượng. Phát hiện công an, đối tượng tăng ga bỏ chạy nhiều km trên đường từ thị xã Tân Uyên đến TP Dĩ An, sau đó lao vào một nhà dân bên đường thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Được biết, đối tượng lái ô tô là Đỗ Thanh Luân (SN 1985, quê Tiền Giang). Tại cơ quan Công an Luân khai nhận cùng đối tượng Hùng thực hiện vụ trộm tài sản tại tỉnh Long An vào sáng cùng ngày.

