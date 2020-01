CLIP: Bố vợ phát biểu siêu "gắt" trong đám cưới, câu đầu tiên khiến chú rể cười tủm tỉm

Clip ghi lại đoạn phát biểu của người đàn ông trung niên được cho là bố vợ. Người này bày tỏ sự vui mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ bằng một chất giọng đặc biệt. Giọng người đàn ông rất to và dứt khoát. Riêng đoạn tuyên bố cặp đôi chính thức kết hôn có phần hơi "gắt".

Cũng trong phần phát biểu, người đàn ông chúc cô dâu - chú rể sinh liền hai bé gái và trai trong cùng một năm. Điều này khiến chú rể tủm tỉm cười. Hẳn là chàng trai đang e dè trước viễn cảnh lý tưởng mà bố vợ nhắc đến.

Bố vợ phát biểu siêu "gắt" khiến hội hôn bất ngờ, câu đầu tiên khiến chú rể tủm tỉm

Trong khi đó, dân mạng xôn xao bàn tán về giọng điệu của người đàn ông.

"Dẫu biết người cầm mic phát biểu trong hội hôn cần sự rõ ràng, mạch lạc nhưng có lẽ cách phát biểu của bác hơi thái quá. Khách khứa có khi cũng khó chịu", thành viên Văn Nam nhận xét.

"Bố vợ gả được con gái ế hay sao mà hô to như sắp ra trận thế? Giá mà bác dịu giọng hơn một chút thì phần phát biểu đã hoàn hảo hơn rất nhiều rồi.

Cái này mọi người cũng nên chú ý, rút kinh nghiệm. Có nhiều bác nói y hệt thế này đấy chứ, cứ như hét vào tai người nghe vậy!", một dân mạng khác góp ý.

Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: thegioitre.vn