Clip: Bi hài cảnh cầu sập ngay khi được cắt băng khánh thành

Theo thông tin từ hãng NDTV ngày 7/9, một đoạn video quay lại sự việc xảy ra vào tuần trước được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một nhóm quan chức đứng trên cây cầu rộng chưa đầy hai mét. Ngay khi một trong các quan chức vừa cầm kéo để cắt băng khánh thành thì cây cầu bất ngờ bị sập, gãy làm đôi khiến người này tỏ ra rất bất ngờ và lập tức kêu gọi người giúp đỡ.

Một số quan chức khác có mặt trên cầu lúc đó cũng giật mình hoảng sợ nhưng may mắn không bị ngã xuống.

Theo hãng tin địa phương Khaama Press, cây cầu nhỏ được xây dựng nhằm giúp người dân địa phương băng qua sông trong mùa mưa. Tuy nhiên, với những gì mới xảy ra, nhiều người đã đặt câu hỏi về chất lượng cây cầu. Một số người dùng mạng xã hội bình luận: "Nó giống như dải ruy băng là thứ giữ cây cầu... Đừng ngạc nhiên nếu giá xây cầu là hơn một triệu đô la".

Một người dùng Twitter khác cho biết: “Trước khi tôi nhìn thấy bài đăng trên tờ báo chính thống, tôi đã nghĩ video này là một loại clip chơi khăm trên TikTok”, theo Daily Star.

(Nguồn clip: Aljazeera.com)

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn