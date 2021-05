Tối 26-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Chợ Gạo, đồng thời phối hợp với công an huyện này tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Your browser does not support the video tag.

Clip Công an bắt tại trận 13 "quý bà" làm liều trên tàu du lịch

Vào lúc 13 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Chợ Gạo bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo.

Chiếc tàu du lịch làm phương tiện đánh bạc của 13 "quý bà" và 3 người đàn ông

Các đối tượng tổ chức đánh bạc trên thuyền du lịch mang số hiệu TG-14937 do Nguyễn Văn Sơn (ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) điều khiển. Khi thuyền này đang neo đậu trên kênh Chợ Gạo thuộc địa phận xã Hòa Định, các đối tượng đang sát phạt thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn

Đối tượng Nguyễn Phú Sĩ

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều bộ bài đã qua sử dụng. Làm việc với 16 đối tượng có liên quan, trong đó có 13 "quý bà", công an tạm giữ 12 điện thoại di động và 51 triệu đồng.

Các "quý bà" bị bắt tại trận

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận Nguyễn Phú Sĩ (SN 1979) là chủ phương tiện, đồng thời cũng là đối tượng tổ chức đánh bạc.

Tác giả: LÊ HOÀI

Nguồn tin: Báo Người lao động