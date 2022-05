Clip: Bà cô lọt trần nhà rơi xuống quán nước, dân mạng chỉ ra 1 điểm nguy hiểm suýt gặp họa

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại "cú rơi" bất ngờ của một bà cô khiến nhiều người chú ý.

Clip: Kỳ lạ 'bà tiên hạ phàm' xuống quán nước, dân mạng chỉ ra 1 điểm nguy hiểm suýt gặp họa. (Nguồn: @tammax21)

Cụ thể, tình huống kỳ lạ diễn ra tại một quán nước và được camera giám sát ghi lại. Lúc này, trong quầy pha chế có một nam nhân viên đang đứng trông và dọn dẹp. Bỗng nhiên, la phông trần nhà bất ngờ rơi đổ ầm ầm vào người nam nhân viên. Cùng với đó là một bà cô cũng rơi tọt từ trên trần xuống rồi ngã sõng soài dưới đất.

Sự xuất hiện bất ngờ của một bà cô "xuyên trần" rơi xuống khiến chàng trai đứng trong quầy vô cùng bàng hoàng, hoảng hốt. Một nam nhân viên khác đứng ngoài cửa nghe tiếng động lạ cũng vội vàng chạy vào giúp đỡ hai nạn nhân. Mặc dù cú rơi khá nguy hiểm cho cả hai nhưng có vẻ như họ đều không bị thương nghiêm trọng.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người ngạc nhiên và thắc mắc trước màn xuất hiện kỳ lạ, độc nhất vô nhị của người phụ nữ trong clip.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng tinh ý phát hiện ra lúc ngã người phụ nữ bị đập đầu vào cạnh bàn rất nguy hiểm. Tuy nhiên, theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ tình trạng sức khỏe của cô ổn định. Thông tin trên khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

Hơn nữa, có ý kiến chỉ ra điểm may mắn khác là bà cô đã không rơi rơi trúng nam thanh niên đang đứng quầy lúc đó. Bởi nếu rơi trúng, nam nhân viên này rất dễ bị gãy cổ, sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

"Cô đó té trúng cạnh mạnh may mà còn đứng lên được",

"Vẫn không không hiểu ở đâu rớt xuống được",

"Hạ phàm kiểu này hơi đau à nghen, xém xíu vì cú hạ phàm mà anh kia gặp nguy luôn",

"Nguy hiểm cho bạn đứng ở quầy hơn cô đó í, lỡ bà í rơi ngay vào cậu lực nặng quá đè lên đầu cổ, nhỡ mà gãy cổ nguy hiểm lắm",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn