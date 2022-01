Clip 3 thanh niên vào chung cư HH Linh Đàm xịt hơi cay, trói tay chủ nhà cướp tài sản

Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) mới đây đã trích xuất camera xác định đặc điểm nhận dạng 3 đối tượng nam giới vào căn hộ tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đặc điểm nhận dạng 3 đối tượng có độ tuổi từ 25 - 35, khi vào căn hộ đeo khẩu trang, đội mũ, có đối tượng mang theo ba lô.

Vào khoảng 17h chiều ngày 8/1, cư dân sống tại tại tầng 3, chung cư HH1A Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn hộ 324.

Tuy nhiên, người dân nghĩ chủ nhà xảy ra cãi vã nên không sang.

Lúc sau người dân phát hiện chủ nhà là anh T.A. (ngoài 30 tuổi, làm nghề sửa chữa mua bán điện thoại) bị trói chặt trong nhà bằng băng dính và bị bịt miệng nên đã hô hoán nhau sang cởi trói cho nạn nhân đồng thời thông báo cơ quan công an.

Nếu ai phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên yêu cầu báo ngay cho đồng chí Hoàng cảnh sát khu vực SĐT 0972858565 hoặc đồng chí Sáng cảnh sát hình sự SĐT 0912345185.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại hình ảnh 3 thanh niên vào toà nhà HH1A Linh Đàm sau đó có hành vi cướp tài sản.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị