CLB Liên quân Báo chí Nghệ An ‘giải cứu’ rau xanh, tiếp sức cho bà con vùng dịch

Chiều ngày 2/9, đại diện CLB Liên quân báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An) đã trao 1 tấn rau các loại cho UBND phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) để chuyển tới người dân trong thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị 16.

Đây là số rau xanh được Rclub Nghệ An mua trực tiếp từ bà con nông dân xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Hôm nay là ngày thứ 14 TP Vinh cách ly xã hội theo chỉ thị 16 cao hơn một bước. Những ngày qua, tại một số khu dân cư cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn tìm mua lương, thực phẩm.

Rau xanh được mua tại ruộng ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc

Ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Bến Thủy cho biết, toàn phường có hơn 5.100 hộ dân với hơn 18.300 nhân khẩu. Từ khi dịch bùng phát phường có 2 ca COVID-19, nhiều khu dân cư, tổ dân phố phải phong tỏa. Số lao động thu nhập thấp, học sinh sinh viên “mắc kẹt” trong các khu nhà trọ khó khăn chồng chất khó khăn hơn.

“Việc mua nhu yếu phẩm phụ thuộc vào các siêu thị và phường tổ chức đi chợ hộ, song chưa đáp ứng được hết nhu cầu hằng ngày của bà con nhất là rau xanh”, ông Huân nói.

Trong khi đó, xã Nghi Thuận là vùng có truyền thống sản xuất rau màu trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Trên địa bàn hiện có 50ha rau các loại đang đến mùa thu hoạch. Trước đây, rau cung cấp cho chợ đầu mối Vinh, xuất đi Hà Tĩnh, Hà Nội…

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Liên quân báo chí Nghệ An trao lại 1 tấn rau cho UBND phường Bến Thuỷ phân phát cho người dân

Trực tiếp đưa rau xanh vào TP Vinh, ông Lê Thanh Hải - chủ tịch UBND xã Nghi Thuận chia sẻ: “Năm nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thương lái trên địa bàn chuyên thu mua rau lại liên quan đến chợ đầu mối Vinh, phải cách ly nên không có người thu mua. Bà con cũng không thể vận chuyển đi tiêu thụ các nơi khác. Hàng chục héc-ta rau đành phải “nằm ruộng”, bà con như ngồi trên đống lửa vì bỏ chi phí trồng, chăm sóc cả tháng trời”.

Hơn 1 tấn rau các loại rau cải ngọt, cải củ, cải đắng…được Rclub Nghệ An thu mua giúp bà con Nghi Thuận nhằm giải tỏa lượng rau xanh tồn đọng. Ngay trong buổi chiều, chuyến xe rau nghĩa tình đến với người dân phường Bến Thủy.

“Số rau này sẽ được chúng tôi chia về các khối, phát cho bà con. Tuy giá trị vật chất không cao nhưng đây là món quà thiết thực, ý nghĩa lúc này để mọi người yên tâm ở nhà chống dịch”, ông Huân bày tỏ.

Các thành viên CLB Liên quân báo chí Nghệ An vận chuyển rau đến phường Bến Thuỷ

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Liên quân báo chí Nghệ An cho biết, trong mùa dịch COVID-19, nhiều phóng viên báo chí bên cạnh việc tác nghiệp ở hiện trường, chuyển tải những thông tin về dịch bệnh cho bà con còn là cầu nối những tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ cùng người dân vùng dịch.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ có thêm nhiều hoạt động để tiếp sức cho người dân, sớm đẩy lùi dịch bệnh để trở lại cuộc sống bình thường mới”, ông Giáp nói.

Ngoài chuyến xe của Rclub Nghệ An, nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp đang hỗ trợ thu mua rau cho bà con cần giải cứu để chuyển vào hỗ trợ bà con thành phố Đỏ.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ANTT/NĐT