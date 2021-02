Chuyển vụ án giết bác ruột cướp tiền để ‘chạy án’ lên Viện KSND Tối cao

Ngày 25/2, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chuyển hồ sơ và toàn bộ tài liệu liên quan của vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" đối với bị cáo Lê Thanh Hưng (SN 1991, trú tại Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh; là kiến trúc sư; thuê trọ tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) đến Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

"Vụ việc có dấu hiệu xâm phạm hoạt động về tư pháp nên đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao để xác minh, làm rõ theo thẩm quyền", đại diện Công an TP Hà Nội thông tin thêm.

Bị cáo Lê Thanh Hưng tại cơ quan công an

Bị cáo Lê Thanh Hưng đã bị tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản” vào cuối tháng 1/2021.

Theo khai nhận của Hưng, bị cáo đang làm kiến trúc sư và ở trọ tại Hà Nội. Do nợ nần, Hưng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nhà bác ruột là bà bà N.T.N. (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh; là chị ruột của mẹ Hưng). Khoảng 2 tuần trước khi gây án, lợi dụng sơ hở của con trai bà N., Hưng sao chép bộ chìa khóa nhà bà để chờ thời cơ đột nhập.

Khoảng 14h ngày 21/2/2020, Hưng bịt kín mặt, đeo găng tay, mở cửa phòng ngủ của bác ruột để trộm cắp. Do bà N. phát hiện và chống cự nên Hưng dùng kéo đâm bà đến chết.

Sau đó, Hưng xóa dấu vết, tạo hiện trường giả, lấy trộm túi xách chứa khoảng 900 nghìn đồng, 1 xe máy hiệu Honda Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, kẻ sát nhân bị bắt chỉ trong vòng 20 giờ sau đó.

Đáng chú ý, về động cơ, mục đích sát hại bà N. cướp tài sản, Hưng khai để được "hưởng" mức án 30 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2019, trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử, bản thân đã chi khoảng hơn 600 triệu đồng cho các cán bộ tham gia tố tụng ở một quận tại TP Hà Nội.

Cũng theo lời khai của Hưng, sau đó, vì tiếp tục muốn được tại ngoại và chấp hành án ở quận này nhưng không có tiền nên y đã thực hiện hành vi phạm tội đối với bác ruột mình.

Về nhân thân, tài liệu điều tra xác định vào năm 2017, Hưng bị Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

