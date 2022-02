Chuyên gia "giải mã" hình ảnh nghi là tàu ngầm bí mật của Trung Quốc

Con tàu được cho là tàu ngầm mới của Trung Quốc thử nghiệm (Ảnh chụp màn hình: Twitter).

Theo báo South China Morning Post (SCMP), một đoạn video xuất hiện trên Facebook cuối tuần qua cho thấy hình ảnh được cho là phiên bản tàu ngầm mới của Trung Quốc đang thử nghiệm. Đoạn video cho thấy, thân tàu có hai vạch sơn trắng thường xuất hiện ở các tàu ngầm đang trong giai đoạn thử nghiệm ở Trung Quốc.

Theo chuyên gia về tàu ngầm H. I. Sutton, con tàu ước tính có chiều dài gần 50m, nhỏ hơn tàu ngầm Type 039 lớp Yuan (75m). Ông cũng cho rằng, con tàu dường như được trang bị 4 ống phóng ngư lôi.

"Tháp chỉ huy dường như có hình dáng khác thường, nhưng nó cũng không giống mô hình các tàu không tháp khác từng xuất hiện tại triển lãm quốc phòng của Trung Quốc", ông Sutton nhận định.

Tàu ngầm bí mật của Trung Quốc lộ diện

Chuyên gia hải quân tại Bắc Kinh Li Jie nhận định, kích thước nhỏ hơn có thể giúp tăng khả năng cơ động, tàng hình của con tàu, đồng thời giảm chi phí sản xuất. "Kích thước thân tàu nhỏ có thể giúp tăng khả năng cơ động và tàng hình của tàu. Các hãng đóng tàu của Trung Quốc cũng cần phát triển nhiều loại vũ khí dưới nước mới có chi phí thấp để đối phó với các máy bay không người lái giá rẻ", ông Li nói.

Zhou Chenming, nhà nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự Yuan Wang, cho rằng tàu ngầm trong đoạn video chỉ là một mô hình thử nghiệm với lý do nó được thử nghiệm trong một hồ chứa mà không phải biển. "Giai đoạn này có thể mất ít nhất 5 năm hoặc thậm chí 10 năm", ông Zhou nói.

Trung Quốc có 56 tàu ngầm trong biên chế, trong đó có 30 chiếc Type-039 với khả năng tàng hình và tác chiến dưới nước được tăng cường.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí