Chuyện chưa kể về Tân Thứ trưởng trẻ Nhất Việt Nam Nguyễn Huy Dũng

Tân Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng

Tôi biết Dũng cách đây 12 năm, đó là một ngày cuối năm 2018, khi Dũng mới được chuyển từ Ban Quản lý dự án CNTT về Văn phòng Bộ. Lần đầu tiên gặp Dũng, tôi đã có cảm tình với cậu sinh viên mới ra trường chưa lâu có khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng. Sau đó, Dũng được điều về Phòng của tôi ( lúc đó tôi làm Trưởng phòng), Phòng Thư ký –Tổng hợp của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày Dũng mới về phòng, tôi hỏi: Em học nước ngoài về sao không đi theo con đường nghiên cứu khoa học hay doanh nhân gì đó có “ oách” hơn không? lại chọn về Bộ TT&TT làm công tác quản lý nhà nước? Dũng cười tươi và trả lời: Khi trở thành sinh viên và đi học ở nước ngoài, e luôn có khát vọng muốn về nước để làm việc. Khi về nước em nghĩ rằng nếu mình trở thành một nhà khoa học thì có thể trở thành một nhà khoa học giỏi và Việt Nam có hàng triệu nhà khoa học giỏi. Nếu trở thành một doanh nhân thì chắc em chỉ trở thành một doanh nhân trung bình thôi anh ạ vì em không có năng khiếu này, nên em nghĩ rằng nếu trở thành một công chức thì em có thể đóng góp được nhiều hơn cho đất nước, cho xã hội. Chính vì vậy em quyết định xin về làm việc trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Những ngày đầu làm việc trong Phòng, Dũng rất tận tụy công việc, nắm bắt rất nhanh công tác tổng hợp nên được phân công làm Thư ký giúp việc Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, lúc đó phụ trách lĩnh vực CNTT (hiện nay là nguyên Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam). Có lẽ cũng do được tiếp cận sớm với Lãnh đạo và công tác quản lý, nên Dũng có điều kiện phấn đấu tốt hơn trên con đường mà anh đã lựa chọn.

Tôi còn nhớ, cuối năm 2008, Dũng báo cáo với tôi một chuyện bất ngờ: có lẽ cuối tuần sau em sẽ cưới vợ, hôm nay em muốn mời Phòng đi ăn để em ra mắt cô dâu. Không những tôi mà tất cả mọi người trong Phòng đều ngạc nhiên trước tin vui này của Dũng.

Ngồi quây quần bên quán ăn bình dân gần Công viên Thống nhất, cô dâu tương lai xuất hiện trong tà áo màu mận chín như thể hiện tình yêu với chàng trai trẻ mới bước vào tuổi 24. Được biết cố dâu mới ra trường và đang làm việc tại ngân hàng Vietcombank. Đôi trẻ hạnh phúc ngây ngất với những lời chúc của các đồng nghiệp và cuối tuần đó, một lễ cưới đơn giản nhưng với nhiều lời chúc phúc của bạn bề đồng nghiệp đã được tổ chức. Và độ gần cuối năm sau đó, họ đã đón một cháu bé xinh xắn.

Dũng kể cho tôi nghe về quê hương của em, Dũng xuất thân từ dòng họ Nguyễn Huy, một dòng họ nổi tiếng ở xã Trường Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Dòng họ này có rất nhiều người làm quan, đỗ đạt như Thám hoa: Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh…

Nhiều người tò mò hỏi tôi, không biết Dũng có phải “con ông, cháu cha” gì không mà thăng tiến nhanh thế. Tôi khẳng định luôn là Dũng đã đi lên bằng chính đôi chân của mình, bằng sự phấn đấu không mệt mỏi và say mê với công việc. Những năm còn là nhân viên, rồi Phó trưởng phòng của tôi, Dũng luôn chịu khó tìm tòi suy nghĩ, nghiên cứu đổi mới phong cách làm việc để đưa Phòng Thư ký –Tổng hợp thực sự trở thành Phòng tham mưu tích cực cho Lãnh đạo Bộ.

Quê gốc là Hà Tĩnh nhưng Dũng được sinh năm 1983 ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Bố của Dũng trước là cán bộ nhưng do sức yếu nên nghỉ hưu sớm (sau đó mất), mẹ là giáo viên một trường học cấp 2 xã Xuân Phương, Từ Liêm, TP. Hà Nội ( nay là Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Nguyễn Huy Dũng là cựu học sinh Khối Phổ thông chuyên Toán - Đại học Sư phạm Hà Nội, cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khi đang là sinh viên tại Đại học Bách Khoa, Dũng đã được nhận học bổng toàn phần sang học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học NTU, Singapore. Dũng là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2010 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Nguyễn Huy Dũng có quá trình công tác 13 năm tại Bộ TT&TT (trước đó là Bộ Bưu chính, Viễn thông), lần lượt trải qua các vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, hàm Trưởng phòng, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Cục trưởng Cục Tin học hoá. Dũng được kết nạp Đảng khi vừa tròng 26 tuổi, sau đó trở thành cán bộ cấp ủy trẻ nhất của Chi bộ Văn phòng Bộ.

Trong sinh hoạt, Dũng luôn là cán bộ gương mẫu, chỉn chu và luôn giúp đỡ mọi người. Dù ở cương vị nào Nguyễn Huy Dũng cũng được mọi người yêu mến, quý trọng và tin tưởng.

Về nghiên cứu khoa học, Nguyễn Huy Dũng đã tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam; trong đó, tiêu biểu là Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong giai đoạn 2017-2019, Việt Nam đã cải thiện 50 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu về an toàn, an ninh mạng do Liên Hợp Quốc đánh giá, từ thứ 100 lên thứ 50.

Lãnh đạo Bộ TT&TT tặng hoa chúc mừng Tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng. (Ảnh: MIC)

Và một vinh dự đã đến với Nguyễn Huy Dũng đó là ngày 17/11/2020, anh đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tân Thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam ở độ tuổi 8X.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: viettimes.vn