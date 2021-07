Chung cư Vinaconex 9 – CTB (Nghệ An): Chung cư đã ở hàng chục năm nhưng chưa được giao đất

Bị phạt vẫn tiếp tục “chây ì”

Được biết, ngày 08/3/2021 Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 682/SXD-TTr về thực hiện Kết luận thanh ra số 551/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chỉ ra những nội dung tồn tại cần khắc phục đối với chung cư CTA, CTB gồm: "(1) Phía trên lan can lô gia các căn hộ có lắp dựng thêm các hoa sắt bảo vệ, vách kính kèm cửa sổ mở trượt hoặc mở hắt; Chiều cao và khe hở của lan can cầu thang, lan can lô gia và lan can khu vực chung chưa đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; không lắp dựng lan can bảo vệ đường dốc xuống tầng hầm; (2) Chưa thành lập Ban quản trị và thực hiện quản lý vận hành theo chung cư theo quy định; (3) Chưa thực hiên đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho các hộ dân".

Chung cư Vinaconex 9 - CTB có nhiều vi phạm đã được Thanh tra chỉ rõ nhưng kéo dài không khắc phục

Qua đó, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu Công ty CP Vinaconex 9 khẩn trương, nghiêm túc tiếp tục triển khai khắc phục các tồn tại theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Kết luận thanh ra số 551/KL-UBND ngày 13/9/2019. Thời hạn khắc phục các tồn tại là trước ngày 30/4/2021.

Mặt khác, Sở Xây dựng Nghệ An cũng yêu cầu UBND TP. Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Nghệ An, nếu sau ngày 30/4/2021 chủ đầu tư chưa hoàn thành khắc phục các tồn tại nêu trên thì xử lý theo quy định của pháp luật…

Cũng liên quan đến những vi phạm của Công ty CP Vinaconex 9 tại dự án nêu trên. Ngày 10/5/2021, UBND TP. Vinh đã ra Quyết định số 370/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đơn vị này với lý do không thành lập ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 66, Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017. Mức xử phạt đối với đơn vị này là 15 triệu đồng.

UBND TP. Vinh đã từng xử phạt 15 triệu đồng chủ đầu tư là Công ty CP Vinaconex 9 vì không thành lập ban quản trị nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn cố tình "chây ì" không khắc phục hậu quả

Đồng thời, UBND TP. Vinh cũng giao Công ty CP Vinaconex 9 phải thành lập ban quản trị nhà chung cư trong thời hạn 30 ngày. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty CP Vinaconex 9 tự chi trả. Tuy nhiên, như đã phản ánh thì đến nay đơn vị này vẫn “chây ì” không chịu thành lập ban quản trị như yêu cầu.

“Với hàng loạt những vi phạm kéo dài nhưng chủ đầu tư cố tình chậm trễ, không chịu khắc phục cho người dân chúng tôi đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở đây gặp không ít khó khăn, bất cập. Nếu không có sự vào cuộc kiên quyết, mạnh tay của các cơ quan chức năng thì e rằng các sai phạm của Công ty CP Vinaconex 9 vẫn sẽ còn kéo dài, thượng tôn pháp luật sẽ không được tôn ngiêm” – Một cư dân, phản ánh.

“Sốc” vì hàng chục nghìn m2 đất chưa được giao

Quay lại vấn đề các cư dân Chung cư Vinaconex 9 – CTB bức xúc nhất. Đó là dù 100 hộ dân đã mua căn hộ và về đây sinh sống trên dưới chục năm trời nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Qua tìm hiểu chúng tôi dần hiểu rõ lý do vì dao lại có sự chậm trễ như trên, mà lỗi hầu hết nằm ở sự thiếu trách nhiệm chủ đầu tư là Công ty CP Vinaconex 9.

Cũng cần phải khẳng định rằng, trước khi vào ở, các cư dân của Chung cư này đương nhiên đều đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan với chủ đầu tư theo quy định để mong sớm triển khai các quy trình, thủ tục về hợp đồng, pháp lý, cấp giấy chứng quyền sở hữu căn hộ và các quyền lợi liên quan khác.

Chung cư Vinaconex 9 - CTB được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 10 năm nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp

Được biết, trước những kiến nghị và bức xúc của người dân về vấn đề cấp “sổ hồng”, chủ đầu tư và ban quản lý dự án thường có các động thái nhằm “xoa dịu” dư luận bằng cách tổ chức các cuộc họp với người dân và hứa hẹn một cách chung chung để cố gắng kéo dài thời gian, thậm chí là bỏ bê trách nhiệm.

Đơn cử như tại cuộc họp mới đây vào ngày 12/01/2021. Khi đó, theo người dân thì tại cuộc họp này, ông Chu Tùng Hiếu - Phó Tổng giám đốc Công ty Vinaconex 9 cam kết với các cư dân rằng, đến hết quý I năm 2021 sẽ cấp được “bìa hồng” cho dân. Tuy nhiên, đến nay đã quý III/2021 nhưng mọi việc vẫn chưa có chuyển biến gì khiến người dân càng thêm bức xúc.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mặc dù tòa nhà đã hình thành, đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Vinaconex 9 vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Mặt khác Công ty CP Vinaconex 9 cũng chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế trong suốt thời gian qua.

Nhưng điều khá "sốc" là diện tích đất để xây dựng chung cư này vẫn chưa được nhà nước giao đất trên thực địa

Cụ thể, tại văn bản số 3977/CT-HKDTK do ông Nguyễn Đình Đức – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An ký gửi Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, nêu: “Ngày 04/3/2021, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 613/TB-CT cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 09 về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu. Nhưng Cổ phần Công ty số 09 không đến làm việc với cơ quan thuế theo thời gian nêu tại Thông báo này. Vì vậy, ngày 19/4/2021, Cục Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Thông báo số 1281/TB-CT về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu (lần 2). Nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 vẫn không đến làm việc với cơ quan Thuế theo Thông báo lần 2”.

Mặt khác, vào ngày 08/4/2021, Cục Thuế tỉnh Nghệ An có Công văn số 1471/CT-HKDTK đề nghị Sở Tài chính Nghệ An rà soát lại tiền ghi thu ghi chi theo Quyết định số 4523/QĐ.UBND-ĐT ngày 15/10/2008 của Công ty CP Xây dựng số 9 và cho ý kiến về số tiền 1.690.441.000 đồng theo số liệu rà soát của Cục Thuế tỉnh tại biên bản làm việc ngày 17/9/2010 chủ đầu tư tòa nhà CTB để có căn cứ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước nhưng đến nay, cơ quan Thuế vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của cơ quan chức năng.

Được biết, số diện tích đất của Dự án Khu đô thị mới Tây Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến nay chưa được giao đất tại thực địa là 20.595,3m2. Trong đó, đất ở thấp tầng là 17.398,3m2 tương ứng với 73 thửa đất và 3.197m2 đất thuộc chung cư 12 tầng CTB.

Phải chăng có sự ưu ái nào đó cho Dự án Khu đô thị mới Tây Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh để chủ đầu tư được thế làm càn?

Điều khó hiểu hơn là diện tích đất xây dựng chung cư CTB nói trên chưa được giao đất tại thực địa; Thế nhưng, chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng số 9 vẫn có thể “lách luật” để xây dựng một căn chung cư hoành tráng, đồ sộ lên đến 12 tầng với 100 căn hộ rồi bán cho người dân đã hàng chục năm qua nhưng không bị cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xử lý theo quy định? Phải chăng đang có một sự ưu ái nào đó từ các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An để chủ đầu tư được thế “lộng hành”, coi thường pháp luật?

Theo xác nhận của Phòng quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An) với phóng viên, hiện Sở TN&MT tỉnh Nghệ An chưa thể giao đất tại thực địa cho Công ty CP Xây dựng số 9 vì bên Cục Thuế chưa xác định được số tiền nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

