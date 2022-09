Chưa đến hạn, nhiều chủ ki-ốt chắn biển Cửa Lò đã tiên phong tháo dỡ

Theo kế hoạch, từ ngày 30/9 đến 30/10, các hộ kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò sẽ tự tháo dỡ, thu gom đồ đạc và trả mặt bằng cho thị xã. Từ ngày 30/10 đến 30/12, thị xã Cửa Lò sẽ dọn dẹp, san ủi mặt bằng, thu gom vật liệu, rác thải. Tuy nhiên, dù chưa đến "giờ G", nhưng một số hộ kinh doanh dọc bãi biển đã tự giác tháo dỡ ki-ốt của mình.

Ghi nhận ngày 22/9, các lực lượng thuộc tổ chức Mặt trận, dân quân tự vệ, trật tự đô thị đã hỗ trợ anh Hoàng Văn Thanh, chủ ki-ốt số 195 Huỳnh Trọng, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò tháo dỡ.

Ki-ốt 195 có diện tích khá lớn, kiên cố; để tháo dỡ cần phải tốn khá nhiều công sức.

Kiểm tra ổ điện

Dùng máy hàn cắt chốt thép, tháo dỡ các mảng tôn chắn.

“Chủ trương giải tỏa để cải tạo, thay đổi bãi biển Cửa Lò của cấp ủy, chính quyền thị xã Cửa Lò là rất đúng đắn, tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ. Do đó, tôi chủ động báo lên UBND phường và tự nguyện giải tỏa trước thời hạn”, anh Thanh chia sẻ.

Anh Thanh tự nguyện giải tỏa trước ngày 30/9, nên được cấp ủy, chính quyền phường Nghi Hương tổ chức nhân lực tham gia giúp đỡ tháo dỡ.

Anh Thanh tham gia tháo dỡ, giải tỏa ki-ốt sáng 22/9

Khom người vận chuyển những tấm tôn dài, sắc nhọn

Cùng ngày, lực lượng quản lý trật tự đô thị đã giúp anh Hoàng Văn Mùi, chủ ki-ốt 196 Mùi Vân bốc xếp các vật dụng lên xe chuyên dụng và vận chuyển, đưa đến vị trí mới theo đề nghị của anh Mùi.

Dùng dây cố định để di chuyển bàn ghế.

Ông Trần Minh Lương - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hương cho biết: “Sau khi được các cấp Đảng, chính quyền đối thoại, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, một số hộ kinh doanh đã tự nguyện tháo dỡ ki-ốt. Chính quyền đã huy động lực lượng bảo vệ dân số, thôn đội trưởng, trật tự đô thị giúp dân tháo dỡ, vận chuyển, tập kết các vật tư về nơi gia đình yêu cầu. Đến hết ngày hôm nay (22/9), đã có 3/56 ki-ốt trên địa bàn phường tự giác tháo dỡ, giải tỏa. Chính quyền địa phương rất hoan nghênh tinh thần tự giác, chấp hành chủ trương chung”.

Video lực lượng quản lý trật tự đô thị, dân quân tự vệ giúp các hộ kinh doanh tháo dỡ ki-ốt, di dời tài sản.

