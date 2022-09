Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở TT&TT Phan Nguyên Hào báo cáo tại buổi làm việc

Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng và các ứng dụng công nghệ thông tin

Thời gian qua, Sở TT&TT đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Thông tin; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Đặc biệt, Sở đã tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT liên tục được mở rộng tới khắp các vùng, miền với chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng cao; đã đầu tư xây dựng được cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, đáp ứng việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Công tác chỉ đạo phát triển hạ tầng TT&TT tiếp tục được quan tâm. Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, điều hành và nhu cầu của xã hội.

Việc triển khai, ứng dụng CNTT tại tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, Sở TT&TT đã tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CNTT; ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã được triển khai rộng đến cấp huyện và cấp xã. Qua rà soát, đánh giá, hiện nay tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 22/22 nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2022 theo yêu cầu của Bộ TT&TT.

Nghệ An là tỉnh có số lượng phóng viên, nhà báo đông đảo, đứng thứ 4 cả nước sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong thời gian qua, Sở tiếp tục duy trì và phát triển có nề nếp các hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành. Công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được đẩy mạnh. Hàng tháng, Sở TT&TT phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội nhà báo tổ chức giao ban báo chí định kỳ. Hàng quý, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp báo kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến cuối năm 2021, tỉnh Nghệ An có 376/460 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở đang hoạt động, chiếm 81,74%. Bưu chính công ích tiếp tục duy trì cung ứng các dịch vụ bưu chính thiết yếu cho nhân dân ở 100% các xã (460/460 xã, phường, thị trấn).

Về công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước đi vào trọng tâm, có chiều sâu, Sở TT&TT đã chỉ đạo Thanh tra Sở tập trung thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm trong những lĩnh vực xã hội đang quan tâm, người dân đang bức xúc như: Lĩnh vực báo chí; mạng xã hội; hoạt động chuyển phát; công tác đầu tư, lắp đặt vận hành hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Từ 01/01/2021-8/2022, Sở đã thực hiện 12 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 89 tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình.

Hoạt động sự nghiệp CNTT&TT đạt được nhiều kết quả tích cực nhất là nhiệm vụ phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến, đảm bảo TT&TT, đào tạo ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh...

Để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở TT&TT đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo ưu tiên, tập trung nguồn lực để triển khai các kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành về chuyển đổi số và Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ diện Quy hoạch lãnh đạo cấp Sở và tương đương đã được Quy hoạch nhiều nhiệm kỳ phát triển...

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị cần phối hợp, quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 và Kế hoạch 586, trong đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, phát huy được sức mạnh tổng thể

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng đề nghị Sở kiện toàn sớm chức danh và các phòng, ban thuộc Sở; tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế theo yêu cầu của Trung ương

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành đề nghị nên thí điểm nông nghiệp thông minh; cần có chiến lược chuyển đổi số cho các doanh nghiệp

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có ý kiến đóng góp về việc đẩy nhanh chữ ký số, ứng dụng số trong giải quyết công việc; có chiến lược chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các sở, ngành, doanh nghiệp; công tác tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế...

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành TT&TT đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lĩnh vực TT&TT là lĩnh vực rộng, nhạy cảm với trên 10 lĩnh vực quản lý nhà nước; các nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn sâu, thay đổi liên tục để thích ứng với điều kiện thực tiễn. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch COVID-19, Sở TT&TT đã phát huy vai trò của ngành hết sức quan trọng; tham gia công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân; phối hợp xây dựng Cổng Thông tin COVID-19; hỗ trợ xây dựng phần mềm tổ chức đón người Nghệ An từ vùng dịch trở về quê...

Sở thực hiện tốt công tác tham mưu HĐND, UBND tỉnh các lĩnh vực của ngành, hạ tầng CNTT, hạ tầng số; sử dụng hình thức thuê hạ tầng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn; đào tạo nguồn nhân lực về sử dụng CNTT; tham mưu ban hành các cơ chế chính sách, đặc biệt là tham mưu ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cùng với đó là ban hành Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 22/08/2022 về chuyển đổi số.

Đồng thời, tổ chức duy trì ổn định, cơ bản có nề nếp hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn. Triển khai thực hiện quy hoạch báo chí, sắp xếp lại cơ quan báo chí, thực hiện xử lý chấn chỉnh một số đơn vị báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích. Phối hợp với các ngành thực hiện các nhiệm vụ chung đạt hiệu quả, hỗ trợ các ngành, đặc biệt các ngành liên quan đến người dân rất tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì một cách đều đặn, nghiêm túc.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, theo Chủ tịch UBND tỉnh, công tác quản lý các trang Thông tin điện tử tổng hợp và Mạng xã hội thật sự rất khó khăn; theo báo cáo của Sở, tính đến 30/06/2022, tổng số trang thông tin điện tử do người Nghệ An đăng ký tên miền là 10.847 trang; trong đó, trên 5.077 website có tên miền .vn và trên 5.770 tên miền quốc tế. Đồng thời, chia sẻ với khó khăn của hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An cả về nhân lực, tài chính, trang thiết bị...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Sở TT&TT bám sát tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đảng bộ Sở để rà soát, đánh giá, điều chỉnh các nhiệm vụ không còn phù hợp; quan tâm công tác quy hoạch của ngành, quy hoạch tỉnh – xác định đây là cơ sở để thực hiện các tốt nhiệm vụ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; xây dựng kho dữ liệu dùng chung; cùng với đó, triển khai hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, trung tâm điều hành an toàn an ninh mạng...

Đồng thời, thực hiện điều chỉnh bổ sung chức năng của Sở, duy trì, đảm bảo thuận lợi nhất trong việc điều hành các thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...; tăng cường quản lý và phát triển hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT, truyền thanh thế hệ mới, dùng trí tuệ thông minh; tiếp tục phối hợp phát triển hạ tầng phục vụ tối đa người dân, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở TT&TT tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước thường xuyên trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; có phương pháp nâng cao hiệu quả, đạt kết quả tích cực hơn trong quản lý các Trang TTĐT, mạng xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, nhất là lĩnh vực người dân quan tâm, gây bức xúc, các nội dung gây cản trở cho sự phát triển của tỉnh, tạo môi trường an toàn, lành mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy của Sở và các phòng, trung tâm; tăng cường công tác đào tạo cán bộ.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn