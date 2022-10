Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu

Về phía huyện Diễn Châu có các đồng chí: Hà Xuân Quang – Bí thư Huyện ủy; Đặng Quang Hồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban.

Quang cảnh buổi làm việc

Diễn Châu là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội với vị trí địa lý thuận lợi, dân số đông, có rừng, đất nông nghiệp màu mỡ, sản phẩm du lịch đa dạng, có hệ thống giao thông đầy đủ cả đường bộ, đường sắt, đường thủy; gần sân bay quốc tế Vinh; có 06 xã thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Và đặc biệt, nhân dân có truyền thống hiếu học, cần cù, năng động, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhanh, giao lưu liên kết rộng. Chính những yếu tố đó đã giúp cho Diễn Châu trở thành một trong những địa phương có kinh tế phát triển rất sôi động.

Kinh tế phát triển sôi động

Đ/c Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết: Tổng giá trị sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện đạt 15.104 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực, đến cuối năm 2021, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ đạt 77,8%; tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 22,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 đạt 721,065 tỷ đồng, bằng 176,54% dự toán HĐND huyện giao, đạt 236,6% dự toán tỉnh giao và tăng 27% so với năm 2020.

Thu hút đầu tư được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực, năm 2021 có 06 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 840 tỷ đồng. Nổi bật như: Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory Diễn Trường, Nhà máy may xuất khẩu Nam Thuận xã Diễn Mỹ...

Riêng 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt 13.471 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Huyện tiếp tục tăng cường ứng dụng KHCN và cơ giới hóa nông nghiệp; xây dựng 71 cánh đồng lớn; 35 mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm, các cánh đồng chuyên canh sản xuất rau, củ, quả an toàn với thu nhập bình quân đạt từ 200 - 300 triệu đồng/ha/năm. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 38.600 tấn, trong đó khai thác đạt 34.100 tấn, nuôi trồng đạt 4.500 tấn; công nghiệp chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển khá. Toàn huyện hiện có 12 sản phẩm Ocop được tỉnh công nhận.

Việc các dự án được xây dựng, đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Năng lực sản xuất công nghiệp của các nhà máy được phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19, các sản phẩm công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, như sản lượng may mặc đạt 14,8 triệu sản phẩm, tăng 25,8%, dày gia đạt 4,5 triệu sản phẩm tăng 5 lần so với cùng kỳ...

Các dự án trọng điểm về giao thông của Trung ương, Tỉnh được đồng loạt triển khai trên địa bàn (Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Dự án xây dựng tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7A, Dự án cầu vượt đường sắt N2, Dự án đường N2 thuộc Khu kinh tế Đông Nam...).

Đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt 91,155/178 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch, trong đó ngân sách Huyện giải ngân 36,513/69,5 tỷ đồng, đạt 52,5%, ngân sách Tỉnh và Trung ương giải ngân đạt 54,642/108,5 tỷ đồng, đạt 50,4%. Phấn đấu trước ngày 31/12/2022 sẽ giải ngân hết 100% nguồn vốn được giao.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đạt 838,508 tỷ đồng, bằng 170%dự toán HĐND huyện giao, 197% dự toán tỉnh giao và tăng 57,3% cùng kỳ năm

2021.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với quyết tâm xây dựng huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, phát triển. 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm gần 3.700 lao động, trong đó có hơn 700 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện ước đến cuối năm 2022 giảm còn 2,62%.

Đ/c Hà Xuân Quang – Bí thư Huyện ủy Diễn Châu đề nghị UBND tỉnh và các ngành quan tâm giải quyết kiến nghị của huyện

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết, theo định hướng quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ phát triển huyện Diễn Châu thành thị xã, huyện đang trình tỉnh quy hoạch đô thị Phủ Diễn đạt đô thị loại IV vào năm 2025, thị xã đô thị loại III trước năm 2030.

Để sớm đạt được mục tiêu trên đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ cơ chế đặc thù cho huyện để đầu tư dự án Đường giao thông từ QL7A đi QL 7B, đây là tuyến đường vừa phát triển đô thị vừa giảm tải QL1A. Đồng thời huyện cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến vấn đề tinh giản biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; đầu tư các nhà máy nước sạch trên địa bàn...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm đến công tác xây dựng Đảng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cần huyện cần cân nhắc trong lựa chọn vị trí xây dựng khu nhà ở

Giám đốc Sở Nội Vụ Nguyễn Viết Hưng nêu phương án bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải phân tích cơ cấu nguồn thu của huyện và lưu ý một số vấn đề trong thực hiện thu ngân sách trên địa bàn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành phát biểu làm rõ những tiềm năng, thế mạnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Diễn Châu; cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện; đề xuất các giải pháp để Diễn Châu phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó, các đại biểu cho rằng, Diễn Châu cần thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy sản; thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; xử lý môi trường tại các làng nghề. Với địa bàn tập trung nhiều nhà máy, có số lượng công nhân đông, huyện cần nắm chắc tình hình không để xảy ra đình công, lãn công tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp...

Phấn đấu đưa Diễn Châu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ phấn khởi về những kết quả tích cực huyện Diễn Châu đạt được trong thời gian qua, nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để tạo sự ổn định cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kết quả tích cực đó được thể hiện ở giá trị sản xuất, thu ngân sách, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế; các mô hình phát triển kinh tế. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt.

Công tác cải cách hành chính được huyện thực hiện tốt, chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2021 đứng thứ 2/21 địa phương trong tỉnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện trong dân... ”Những kết quả nêu trên thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ huyện, đây cũng chính là yếu tố quan trọng để huyện Diễn Châu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lưu ý về những hạn chế, tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ một số dự án trên địa bàn còn chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022 của huyện còn thấp so với bình quân chung của tỉnh. Thu ngân sách mặc dù đạt cao, nhưng cơ cấu thu chưa bền vững. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập như quản lý đất đai, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích; vi phạm trật tự xây dựng...

Về định hướng trong thời gian tới, theo Chủ tịch UBND tỉnh, Diễn Châu hội tụ nhiều điều kiện và yếu tố phát triển nhanh, bền vững hơn. Hiện tại quy mô kinh tế của huyện đứng thứ 4 toàn tỉnh, do đó đề nghị huyện cần tiếp tục phát huy thế mạnh, đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, huy động được nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Diễn Châu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giữ vững trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh Nghệ An.

Gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện cần thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiến hành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 31 nhất là 8 giải pháp chủ yếu, 5 chương trình trọng tâm, 3 đột phá phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý trong xây dựng quy hoạch cần phải đồng bộ, tạo không gian phát triển

Cùng với đó, tập trung rà soát, hoàn thiện các Quy hoạch một cách toàn diện, phù hợp với yêu cầu phát triển và các tiềm năng và lợi thế của địa phương. Trong đó, cần phải quy hoạch hạ tầng đồng bộ, tạo không gian phát triển mới gắn với các trục giao thông quan trọng, với sự phát triển của các khu công nghiệp, khu đô thị. Huyện phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Công thương để thực hiện tốt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - đây là điều kiện thuận lợi cho Diễn Châu phát triển dài hạn. Đối với quy hoạch đô thị, huyện cần lưu ý khi triển khai thực hiện phải hài hòa quy hoạch chung, tránh rơi vào lợi ích cục bộ của các nhà đầu tư khi đặt vấn đề tài trợ quy hoạch đô thị trên địa bàn Diễn Châu; xây dựng các khu đô thị đồng bộ, hiện đại. Với một địa phương diện tích nhỏ, dân số đông vừa là thách thức, khó khăn nhưng cũng chính là yếu tố để thúc đẩy cho sự phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện cần phải sử dụng hiệu quả quy hoạch đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu cần có thảo luận xác định cơ cấu kinh tế của huyện. Theo Chủ tịch UBND tỉnh huyện nên định hình lại lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp; trong đó lấy công nghiệp – dịch vụ và phát triển đô thị là động lực chính để tập trung phát triển. Công nghiệp Diễn Châu sẽ có nhiều lợi thế sau khi hình thành các khu công nghiệp, các dự án công nghiệp...

Liên quan đến khu vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Diễn Châu có thế mạnh về du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh; cần phải có tính gắn kết các sản phẩm du lịch.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, huyện cần tiến hành tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với thực tiễn của huyện; tạo được chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới những xã còn lại để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới.

Với chiều dài 27km đường bờ biển, huyện cần khẳng định vị trí vai trò kinh tế biển đối với kinh tế của Diễn Châu trong đó cần quan tâm phát triển du lịch biển, đô thị biển, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản.

Huyện cần tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó tập trung hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, xử lý nước thải, rác thải, thương mại dịch vụ. Quan tâm, triển khai các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương và của tỉnh đi qua địa bàn. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Để thu hút đầu tư, huyện cần phải sẵn sàng mặt bằng và nguồn nhân lực, trong đó con người Diễn Châu được đánh giá là có trí tuệ, sáng tạo, cần cù, chịu khó, có ý chí, khát vọng làm giàu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu huyện tăng cường công tác quản lý đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng đô thị, đặc biệt quản lý chặt việc xây dựng tại các trục đường cao tốc, đường ven biển.

Huyện cần tiếp tục quan tâm, chăm lo các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Là địa bàn có nhiều dự án, huyện cần quan tâm đến sự hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự ổn định trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động của bộ máy chính quyền cũng như ý thức, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tập trung ứng dụng công nghệ thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là an ninh tại vùng đặc thù, vùng biển; giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Kiểm tra tại hiện trường các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu lãnh đạo huyện cần thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp thật bài bản

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành và kiểm tra thực tế, về tinh thần chung, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản ủng hộ trên nguyên tắc bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; trong đó cần rà soát lại và xác định quy mô tuyến đường đề đưa ra tổng mức đầu tư phù hợp.



Cùng với có ý kiến trực tiếp, cụ thể đối với từng kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tiếp tục phối hợp với huyện để xử lý các vấn đề liên quan.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn