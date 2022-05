Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022

Các đại biểu thỉnh lễ

Đại lễ Phật đản (Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh) là dịp để đồng bào phật tử và những ai mến mộ Phật giáo hướng tâm và phát tâm sống theo giáo pháp Phật, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức - đạo đức, tinh thần từ bi Phật dạy.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu

Thượng tọa Thích Thọ Lạc -Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn tại đại lễ

Tại đại lễ, cùng với việc ôn lại bài học về cuộc đời Đức Phật, các tăng ni, phật tử được nghe Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đọc thông điệp Đại lễ Phật đản phật lịch 2566 của Đức quyền pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông điệp kêu gọi các tăng, ni, phật tử nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng, ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc các Chư vị Tăng, Ni phật tử tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành tựu trong mọi công việc Đạo và Đời

Phát biểu tại đại lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng gửi tới các Chư vị Tăng, Ni phật tử tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành tựu trong mọi công việc Đạo và Đời.

Chủ tịch UBND tỉnh hoan hỉ thông báo tới các vị Chư tôn đức, Tăng, Ni phật tử một số kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh nhà thời gian qua. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế khá, đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các chỉ tiêu về thu ngân sách, thu hút đầu tư đều đạt kết quả cao. Các hoạt động văn hóa – xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo. Quốc phòng, anh ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Để có được những kết quả tích cực đó, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào Phật tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Phật tử thực hiện nghi thức cúng giảng Phật đản tại đại lễ

Người đứng đầu chính quyền tỉnh trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng Chư tôn đức, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và đường hướng hoạt động tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

“Cấp uỷ, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo Nghệ An phát triển, bền vững” – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo UBND thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An

Các đại biểu thực hiện nghi tức tắm phật truyền thống

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các ngành, địa phương đã tặng hoa, dâng hương mừng Đại lễ Phật đản và cử hành nghi lễ tắm Phật.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn