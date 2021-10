Chủ tịch TPHCM: Sẽ xây một triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp

Trong buổi tiếp xúc cử tri khu vực quận 7, quận 4, huyện Nhà Bè, Cần Giờ của đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chiều 11/10, nhiều cử tri nêu lên những trăn trở liên quan đến chính sách dành cho công nhân, lao động nhập cư làm việc tại TPHCM, vấn đề liên quan các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người khó khăn, những bất cập xảy ra khi học trực tuyến kéo dài với học sinh cấp một.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết rất trân trọng tất cả ý kiến của cử tri. Ông Mãi nhấn mạnh trong đại dịch, hoạn nạn, sức mạnh to lớn từ sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố càng được thể hiện. Ông gửi lời tri ân đến tất cả lực lượng chống dịch cùng nhân dân thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM tiếp xúc cử tri chiều 11/10 (Ảnh: Lê Nguyễn).

Phát triển một triệu căn nhà giá rẻ

Chủ tịch TPHCM chia sẻ sau đại dịch, nhiều vấn đề đã bộc lộ, đơn cử như an sinh. Chính quyền thành phố đã rất nỗ lực, sự đùm bọc, sẻ chia ngay trong cộng đồng cũng rất lớn nhưng không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Hàng ngày, lãnh đạo thành phố vẫn nhận được hàng chục cuộc điện thoại, tin nhắn về nơi này nơi kia chưa được giải quyết vấn đề an sinh.

Ngoài ra, có hiện tượng không minh bạch, thiếu khách quan, tiêu cực trong quá trình triển khai các gói an sinh. Dù đây là việc không mong muốn nhưng thực tế đã xảy ra. Do đó, ngoài việc luôn yêu cầu các cấp chính quyền thực hiện chính sách an sinh chu đáo, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, UBND TPHCM đã thống nhất thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các gói an sinh đợt 3 để đảm bảo chính sách đạt được đúng ý nghĩa.

Ông Phan Văn Mãi đồng thời nhấn mạnh an sinh không chỉ là lo cái ăn, cái ở của người dân. TPHCM cũng sẽ cố gắng để có chính sách chăm lo chu đáo cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi vì đại dịch. Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiên cứu việc chữa lành vết thương về tâm lý, tinh thần cho người dân sau dịch Covid-19.

Về vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, ông Mãi chia sẻ với cử tri đại dịch đã làm lộ ra nhiều vấn đề. "Bình thường người ta sáng đi rồi tối về, chỗ ở chỉ là chỗ ngủ. Nhưng 4 tháng liền, cả vợ chồng, con cái phải ở trong một diện tích chật hẹp từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày khác, nên điều kiện sống chưa đảm bảo, tác động rất lớn đến đời sống vật chất tinh thần", ông Mãi chia sẻ.

Cử tri quận 7 lắng nghe các đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM phát biểu (Ảnh: Lê Nguyễn).

Chủ tịch TPHCM khẳng định người dân từ các địa phương đến lao động, học tập, đóng góp cho thành phố rất lớn. Nhưng sự chăm lo về vấn đề nhà ở cùng nhiều vấn đề khác cho lực lượng này chưa có sự đầu tư đúng mức. Do đó, TPHCM phải làm tốt hơn trong thời gian tới.

Người đứng đầu UBND TPHCM chia sẻ trong 11 kế hoạch thành phần về phòng chống dịch, khôi phục kinh tế của TPHCM, đã có kế hoạch về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Có thể trong tuần này, thường trực UBND TP sẽ nghe các ngành chức năng trình bày kế hoạch phát triển một triệu căn nhà giá rẻ cho những người thu nhập thấp.

TPHCM dự kiến phát triển những căn nhà với giá thấp nhất có thể để người thu nhập thấp tiếp cận được, giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân lao động, thay thế các chung cư cũ, nhà ở trên kênh rạch. Đồng thời, thành phố cũng phải cải thiện lại nhà cho công nhân thuê hiện nay.

Nơi nào an toàn có thể thí điểm mở lại trường học

Về vấn đề học tập, Chủ tịch Phan Văn Mãi đồng tình với quan điểm học sinh cấp 2-3, sinh viên cao đẳng đại học có thể học trực tuyến thời gian dài nhưng với học sinh tiểu học thì rất khó. Tuy nhiên, TPHCM cũng không thể chấp nhận rủi ro để đưa học sinh trở lại trường khi điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.

Do đó, dự kiến học sinh thành phố tiếp tục học trực tuyến trong học kỳ I năm nay, dự kiến trở lại học trực tiếp trong học kỳ II nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Chủ tịch TPHCM nhấn mạnh đối với các địa bàn vùng xanh, địa phương nào kiểm soát được dịch ổn định có thể nghiên cứu cho học sinh học trực tiếp tại trường.

Ông Phan Văn Mãi cho biết những địa phương đảm bảo các yếu tố an toàn có thể thí điểm mở cửa lại trường học sớm hơn kế hoạch chung của thành phố (Ảnh: Lê Nguyễn).

Lãnh đạo TPHCM mới đây đã đồng ý cho xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) tổ chức cho học sinh học trực tiếp với một số khối lớp. Đây là sự thí điểm, nếu có thể sẽ được mở rộng ra các địa bàn vùng xanh khác của huyện Cần Giờ, các vùng xanh khác.

TPHCM cũng đã có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em, nếu chưa thể tiêm hết sẽ ưu tiên tiêm cho các em có bệnh nền, nguy cơ rủi ro cao. Ông Mãi nhấn mạnh thành phố đã có kế hoạch chuẩn bị, có những bước đi về nền tảng để có thể mở cửa lại trường học. Với những địa bàn vùng xanh như Cần Giờ, quận 7, địa phương nếu đánh giá đảm bảo các yếu tố có thể mở lại trường học sớm hơn thời gian chung của thành phố.

Ông Phan Văn Mãi nhắc lại dù TPHCM đã qua đỉnh dịch, tình hình vẫn còn phức tạp. TPHCM phải tập trung tiếp tục phòng chống dịch tốt, không để xảy ra một đợt bùng dịch mới.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, TPHCM sẽ áp dụng nhiều kế hoạch, đầu tiên là củng cố hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, cộng đồng, quan tâm cả khối dự phòng chứ không chỉ tập trung cho điều trị. Với người dân, doanh nghiệp, các hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh đều phải thay đổi thói quen, thích ứng an toàn trong tình hình mới.

TPHCM đã tập trung khôi phục sản xuất trước, tập trung vào các ngành chủ lực để giải quyết việc làm cho người lao động. Trong các khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao, hoạt động sản xuất đã khôi phục trở lại trên 60%. Các ngành dịch vụ cũng đang mở cửa dần dần tùy theo kết quả phòng chống dịch để tạo sinh kế cho người dân.

Tác giả: Việt Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí