Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: ‘Đặt quyết tâm và hành động cụ thể ngay từ những ngày đầu năm 2021’

Ngày 24/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị.

Tại đây, ông Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ nên kế hoạch sản xuất một số cây trồng vụ đông 2020 chưa đạt kế hoạch, tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 12/2020 tăng 2,13% so với tháng 11/2020 và tăng 16,15% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,55%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,82%. Tuy nhiên, tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, tiêu thụ chậm, giảm đơn đặt hàng, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại.

Trong tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đều tăng; nhưng lượng khách du lịch cũng chỉ bằng 89% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 164.068 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng/Báo Nghệ An

Theo tổng hợp của Cục Thống kê, tính đến ngày 20/12/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 76,01% kế hoạch giao và đạt 75,63% kế hoạch đã giao chi tiết. Song, tiến độ giải ngân một số công trình, dự án của ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Tính đến ngày 20/12/2020, vẫn còn 78 dự án tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch; 7 đơn vị cấp huyện tỷ lệ giải ngân dưới 70%, trong đó có 1 đơn vị tỷ lệ giải ngân dưới 40%.

Đến giữa tháng 12/2020, có 80 dự án được cấp mới, với tổng số vốn đăng ký 8.332,28 tỷ đồng và chấm dứt hoạt động đối với 17 dự án với tổng diện tích đất gần 180 ha, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 185 dự án. Thu ngân sách 12 tháng ước thực hiện 15.992 tỷ đồng, đạt 105,1% dự toán, bằng 96,3% so với năm 2019.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhận xét, mặc dù năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn nhưng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đạt được là tích cực, ở mức khá so với mặt bằng chung của cả nước.

Theo ông Trung, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, khó lường. Bên cạnh đó, các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2021 là rất quan trọng, nhiều thách thức.

“Vì vậy, đề nghị các cấp, ngành, địa phương, ngay từ đầu năm phải đặt ra quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có những hành động cụ thể để cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ năm 2021”, ông Trung nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để người dân được đón Tết an toàn, lành mạnh, tạo không khí thi đua, phấn khởi trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, phải quan tâm công tác an sinh xã hội, triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách cho đối tượng người có công, hỗ trợ người nghèo, không để người dân thiếu ăn trong dịp Tết.

Các ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nguồn hàng, tăng cường quản lý thị trường; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết và mùa lễ hội năm 2021; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các hoạt động vui chơi, lễ hội trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm; đảm bảo trật tự an toàn xã hội bình yên cho người dân đón Tết.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn