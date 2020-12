Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn: Phiên chất vấn là cầu nối giữa hai khoá HĐND tỉnh

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành phiên chất vấn chiều 12/12.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận phiên chất vấn.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh, đã có 14 lượt đại biểu tiến hành chất vấn. Các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực chất vấn, đưa ra được những vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, trưởng các ngành, địa phương tham gia chất vấn và trả lời chất vấn. Lần đầu tiên trả lời chất vấn “mở” nhưng thể hiện được khả năng làm chủ, bao quát, nắm chắc công việc của ngành, địa phương; trả lời bám vấn đề, có chất lượng, tiếp tục thể hiện được tinh thần trách nhiệm và đưa ra được những giải pháp cần thiết.

Qua phiên chất vấn cho thấy, cơ bản việc thực hiện các Nghị quyết về giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Báo cáo kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Thông báo kết luận các phiên chất vấn của kỳ họp, đã được UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt và đã tập trung tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến tiến bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Kết quả đó được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân trân trọng đánh giá cao.

Các đại biểu dự phiên chất vấn.

Tuy nhiên, qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng cho thấy còn có nhiều nội dung, công việc chuyển biến còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm để kéo dài trong nhiều năm hoặc vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc, cử tri nhiều lần có ý kiến chưa được giải quyết. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế có cả khách quan và chủ quan. Trong đó, có nguyên nhân bất cập trong chính sách pháp luật, và từ việc thiếu nguồn lực, từ thiên tai, dịch bệnh. Nhưng cũng có những nguyên nhân chủ quan do tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục chú ý giải quyết những tồn đọng, vướng mắc, bức xúc đã được các đại biểu nêu trong chất vấn. Thực hiện tốt theo nội dung tinh thần trong phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh và những cam kết lời hứa của các ông giám đốc, lãnh đạo ngành, địa phương trong phiên chất vấn hôm nay.

Lưu ý các ý kiến của đại biểu chất vấn để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là công trình trọng điểm. Tiếp tục thu hồi đất của các nông lâm trường để bàn giao cho người dân có đất sản xuất, quan tâm hỗ trợ xử lý môi trường ở các địa bàn có khai thác khoáng sản. Trong công tác quy hoạch phải đảm bảo các công trình công cộng ở khu chung cư, nhà cao tầng. Khắc phục tình trạng mất an toàn lưới điện, quan tâm việc tiếp tục hoàn trả chi phí lưới điện hạ áp nông thôn, đảm bảo an toàn trong vận hành, xã lũ thủy điện. Xử lý tồn đọng trong tái định cư dự án thủy điện, khắc phục nguy cơ sạt lở đất. Khắc phục tình trạng xe quá khổ, quá tải. Xử lý dự án treo, dự án dở dang, làm tốt quản lý hành chính ở khu dân cư, nâng cao hiệu quả về những chính sách sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, dạy nghề chuyên biệt cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng con người văn hóa Nghệ An.

Các đại biểu dự phiên chất vấn.

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan đánh giá làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp để đề ra những giải pháp, kế hoạch thực hiện những vấn đề còn hạn chế, tồn tại. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận chất vấn tại kỳ họp này, làm cơ sở để HĐND tỉnh khóa sau tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Đến thời điểm này, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã thành công. Tinh thần chung của phiên chất vấn là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Kết quả phiên chất vấn hôm nay sẽ là cầu nối giữa 2 khóa HĐND tỉnh 17 và 18./.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An