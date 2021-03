Chủ tịch Hà Nội tặng bằng khen người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư

Video: Gặp người hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có quyết định tặng bằng khen thưởng thành tích đột xuất của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) vì có hành động dũng cảm cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư phố Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

Theo quyết định này, anh Mạnh được thưởng số tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở. Tiền thưởng từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh và bé gái được anh mạnh cứu

Khoảng 16h30 ngày 28/2, N.P.H. bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng. Nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh khu vực tầng 12A đến ứng cứu.

Bé gái bị tuột tay, rơi xuống dưới khiến mọi người vô cùng sợ hãi. May mắn, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và đỡ được bé H. Người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa hội chẩn 2 chuyên khoa Ngoại và Chỉnh hình cho bé gái rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Hiện, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc tốt, quấy khóc, không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định, kết quả chụp x-quang có trật khớp háng bên phải (các bác sỹ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời), vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Bệnh nhi được chỉ định dùng thuốc giảm đau. Dự kiến, trong sáng nay, sau khi có kết quả chụp MS CT (chụp cắt lớp), Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ hội chẩn liên chuyên khoa cho bệnh nhi.

Tác gả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC News