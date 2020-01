Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Bùi Thanh An thăm, chúc Tết tại Đô Lương

Đồng chí Bùi Thanh An và đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng năm mới tập thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị sư đoàn 324, quân khu 4. Là đơn vị chủ lực, nên mặc dù tết Nguyên đán nhưng đơn vị luôn duy trì đủ quân số trực tết và đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.



Đồng chí Bùi Thanh An tặng quà, chúc Tết cán bộ chiến sỹ sư đoàn 324.

Tại xã Nhân Sơn, Đoàn đã hỏi thăm, động viên và trao 30 suất quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND- UBMTTQ tỉnh Nghệ An và 30 suất quà của ngân hàng việt com bank chi nhánh Nghệ An tái trợ cho 60 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời trao số tiền 80 triệu đồng hỗ trợ 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nhân Sơn xây dựng nhà đại đoàn kết.

Đồng chí Bùi Thanh An tặng quà, chúc Tết đảng viên 70 năm tuổi Đảng.

Tiếp đó đồng chí Bùi Thanh An và đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng năm mới đông chí Phùng Văn Thợi và đồng chí Thái Thị Thợi - là đảng viên được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại xã Thịnh Sơn. Thăm và tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Châu – là thương binh 4/4 tại xã Văn Sơn. Thăm và tặng quà cho đồng chí Hoàng Ngọc Túy - nguyên là phó giám đốc sở y tế, được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tạ xã Đông Sơn.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thanh An tặng 60 suất quà cho hộ nghèo tại xã Nhân Sơn.

Đ/c cũng đã đến thăm tặng quà tết cho cán bộ, công nhân và và 160 đối tượng tâm thần kinh, già cả neo đơn không nơi nương tựa tại trung tâm bảo trợ xã hội.

Đồng chí Bùi Thanh An tặng quà cho trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An đã trao quà, đồng thời chúc tất cả các đối tượng đón 1 cái tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, no đủ.





Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thanh An trao tiền hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết.