Chủ nhà hàng chỉ đạo nhân viên nhắc khách sử dụng ma túy kín đáo

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trần Chỉnh (sinh năm 1994, quê Bến Tre), Nguyễn Công Danh (sinh năm 1998, quê Cà Mau), Nguyễn Trần Xuân An (sinh năm 1998, quê Long An) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Trần Thị Hồng (sinh năm 1971, ngụ quận Gò Vấp), Bùi Xuân Mén (sinh năm 1982), Trần Văn Hiên (sinh năm 1972, cả 2 cùng quê Hải Phòng) và 27 bị can khác bị đề nghị truy tố về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán bar Play House Coffee bị công an đột kích vào rạng sáng ngày 17/10/2019

Theo kết luận điều tra, Bùi Xuân Mén là đại diện theo pháp luật của Công ty Play House trên đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, TPHCM với ngành nghề kinh doanh là nhà hàng, ăn uống. Dù không được cấp phép nhưng tại đây vẫn hoạt động hình thức quán bar, khiêu vũ... với biển hiệu kinh doanh Club Play House Coffee.

Chủ quán bar này là Trần Văn Hiên. Biết khách sử dụng ma túy tại quán nên trong các cuộc họp với các trưởng bộ phận, Hiên dặn nhân viên nhắc khách sử dụng kín đáo, không sử dụng công khai và không để ma túy trên bàn.

Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy, các nhân viên giới thiệu gặp nhân viên Trần Chỉnh hoặc mua lại từ đối tượng này để bán cho khách kiếm lời. Ngoài ra, các nhân viên của quán sẽ đưa dĩa, ống hút cho khách để sử dụng ma túy khi có nhu cầu.

Công an xác định bà Trần Thị Hồng là nhân viên tạp vụ dọn dẹp vệ sinh làm việc từ tháng 9/2019 với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Tháng 10/2019, bà Hồng biết Trần Chỉnh, Nguyễn Công Danh bán ma túy cho khách và hay mượn bàn làm việc để chế biến, mượn tủ gỗ cá nhân của bà để giấu ma túy. Đổi lại, Danh cho bà Hồng từ 20-30 ngàn đồng.

Thời điểm kiểm tra quán bar, công an phát hiện tủ của bà Hồng có ma túy do đối tượng Danh gửi. Tổng cộng số tiền bà Hồng nhận của Danh từ việc cho mượn tủ cá nhân để giấu ma túy là khoảng 200 ngàn đồng.

Trước đó rạng sáng ngày 17/10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Công an quận 10 cùng Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội (Đoàn 1) đã phối hợp kiểm tra quán bar Play House Club trên đường Đồng Nai, phường 15, quận 10.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều chất nghi vấn là ma túy và hàng trăm người đang có mặt tại cơ sở kinh doanh này dương tính ma túy.

