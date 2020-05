Chủ công ty bia S18 bị tố lừa dối khách hàng

Mới đây Chuyên trang Sức khoẻ và Pháp Luật (Tạp chí Người đưa tin pháp luật) đã nhận được đơn thư phản ánh của anh D. (trú tại TP. Hồ Chí Minh) về việc 3 lon bia S18 do công ty TNHH SEVEN COLORS (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) - sản xuất bị thiếu trọng lượng, thể tích trong lon bia không đúng với thể tích ghi trên vỏ lon.

Anh D. cho biết anh, Tết Nguyến đán năm 2020 được tặng một thùng bia S18 màu xanh, loại 20 lon, ngày sản xuất 06/4/19 và hạn sử dụng 06/4/20 ghi dưới đáy lon. Nhưng khi mang ra uống thì phát hiện trong 20 lon bia có 03 lon nhẹ hơn so với những lon bia còn lại.

Đơn tố cáo của anh D. Gửi cho Sức khỏe và Pháp luật.

Sau đó anh D. gọi đến số điện thoại liên lạc của công ty TNHH SEVEN COLORS để khiếu nại nhưng về phía công ty lại không tiếp nhận thông tin và rất nhiều lần không phản hồi lại cho khách hàng.

Ngày 7/3/2020, anh D. có gọi điện đến số tổng đài và số kinh doanh của công ty Bia S18 để phản ánh về vấn đề trên. Cùng ngày có một nam giới gọi điện đến số điện thoại của anh D. giới thiệu tên là Trung – Nhân viên kinh doanh công ty Bia S18 muốn gặp anh D. để xác minh sự việc.

Đến ngày 09/3/2020, người giới thiệu tên Trung có đến gặp anh D. để ghi nhận sự việc trên. Tại buổi gặp này, ông Trung chỉ cầm lon bia S18 lắc và xác nhận việc lon bia thiếu thể tích so với thể tích đã ghi trên vỏ lon là 330ml và nói sẽ có người của công ty Bia S18 xuống làm việc về vấn đề này.

Đến ngày 27/3/2020, phía công ty Bia S18 cử đại diện là ông Nguyễn Văn Quang và ông La Minh Tuấn đến gặp anh D. để làm việc, nhưng phía công ty vẫn cố tình vòng vo không trả lời những thắc mắc của khách hàng, chỉ yêu cầu đổi lại lon bia bị lỗi với sản phẩm cùng loại nhưng anh D. không đồng ý.

2 lon bia có trọng lượng chưa đến 400g (ảnh do người tiêu dùng cung cấp).

Chính vì thế, anh Hoàng D. đã gửi thông tin phản ánh đến các cơ quan chức năng và truyền thông để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Anh D. bức xúc: “Tôi đã rất nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho đại diện công ty là ông La Minh Tuấn nhưng sau khi nghe được nội dung tôi phản ánh, ông Tuấn từ đó không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, thái độ rất xem thường khách hàng, tôi thực sự rất bức xúc cách giải quyết của đại diện phía Công ty Bia S18”.

Ngày 24/4/2020 phía công ty lại cử đại diện là ông Nguyễn Văn Quang đến gặp anh D. để giải quyết phản ánh sự việc lon bia S18 màu xanh bị thiếu trọng lượng.

“Trong biên bản làm việc này, phía công ty đề nghị được thu hồi những lon bia S18 bị lỗi thiếu trọng lượng và đổi những lon khác cho tôi, nhưng tôi không đồng ý và tôi có yêu cầu được phối hợp cùng công ty đưa sự việc này đến các cơ quan chức năng và các cơ quan liên quan như Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), các cơ quan ngôn luận bảo vệ người tiêu dùng,…” anh D. cho biết thêm.

Nhưng về phía công ty lại có dấu hiệu kéo dài sự việc, trốn tránh trách nhiệm, không trả lời những câu hỏi mà người tiêu dùng yêu cầu.

Trước sự việc trên, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn An - Giám đốc kinh doanh của công ty Bia S18. Điều đáng nói ông Nguyễn An không hợp tác, mà còn yêu cầu phóng viên cho biết thông tin của người phản ánh sự việc đến cơ quan báo chí là ai.

Để thấy rõ hơn về sự thiếu trọng lượng của lon Bia S18, chúng tôi đã tiến hành cân lon bia S18, kết quả cho thấy lon Bia S18 có trọng lượng chưa đến 200gam, tức là lon bia đó chưa đủ thể tích 330ml (330ml =330gam). Tổng 2 lon Bia S18 chưa đến 400gam. Chứng tỏ việc in thể tích 330ml trên lon bia không đúng với thực tế đã gây bức xúc, hoang mang cho khách hàng.

Theo Luật sư Võ Thị Tuệ Minh - Đoàn luật sư Thừa Thiên – Huế, trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa được quy định tại Điều 22, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, cụ thể như sau:

1. Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;

2. Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây:

a) Mô tả hàng hóa phải thu hồi.

b) Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra.

c) Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa.

d) Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng hóa.

đ) Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thu hồi hàng hóa.

3. Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi.

4. Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.

