"Chủ bán lẻ" ma túy thuê phòng khách sạn cho nhóm thanh niên "bay, lắc"

2 đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, trú tại xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Hồ Sỹ Hùng (SN 1985, trú tại Khối 1, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu). Trong đó, Tuấn bị tạm giữ bởi 2 hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; còn Hùng bị tạm giữ vì “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (ảnh nhỏ) và tang vật tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 5h30' ngày 6/6, qua các hoạt động nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện tại phòng nghỉ số 1206, Khách sạn Mường Thanh Diễn Châu (thuộc khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang tụ tập một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác Đội 2 Phòng Cảnh sát ma túy Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Diễn Châu, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An phát hiện bắt quả tang nhóm 7 đối tượng gồm 4 nam và 3 nữ đang có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bước đầu xác định: Nguyễn Văn Tuấn và Hồ Sỹ Hùng thuê phòng ở Khách sạn Mường Thanh để tổ chức cho nhóm thanh niên gồm 4 nam, 3 nữ sử dụng trái phép chất ma túy, bay lắc.

Tại hiện trường tổ công tác phát hiện 2 chiếc đĩa sứ hình tròn màu trắng trên bề mặt đĩa thứ nhất có chứa một số chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp Ketamin, trên bề mặt đĩa thứ 2 còn có 1 mảnh nhỏ chất kết tinh thể rắn màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Các đối tượng tham gia “bay, lắc”.

Mở rộng vụ án, đến khoảng 11h cùng ngày đã làm rõ và thu giữ của Nguyễn Văn Tuấn một gói bên trong chứa nhiều loại ma túy tổng hợp gồm ma túy dạng đá, hồng phiến, ketamin, thuốc lắc có tổng trọng lượng khoảng trên 300 gam cùng một số dụng cụ phục vụ cho việc bán lẻ chất ma túy.

Thủ đoạn bán lẻ ma túy của Nguyễn Văn Tuấn rất tinh vi. Nhằm che giấu cơ quan chức năng, Tuấn thuê phòng tại khách sạn Sao Mai, thuộc xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An để cất giấu ma túy. Sau đó, Tuấn liên kết với Hùng thuê phòng Khách Sạn Mường Thanh Diễn Châu với giá 3,5 triệu đồng/đêm để tổ chức cho các đối tượng sử dụng ma túy, bay lắc thâu đêm. Qua đó, Tuấn vừa bán được hàng, vừa thỏa mãn cơn nghiện và ham muốn vui chơi.

Điều đáng nói, theo một điều tra viên, trong quá trình thực thi công vụ, lễ tân Khách Sạn Mường Thanh Diễn Châu không hợp tác với lực lượng chức năng, tìm đủ lí do để từ chối mở phòng khách sạn phục vụ cho công tác đấu tranh tội phạm. Cơ quan chức năng mất hơn hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể xông vào hiện trường, bắt quả tang các đối tượng.

Tác giả: Bình Minh – Xuân Bắc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân