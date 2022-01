Chồng thấy vợ đi ô tô cùng trai lạ, chua chát nói: "Đừng để con gái biết chuyện"

Your browser does not support the video tag.

Chồng bắt quả tang vợ cùng trai lạ, chua chát nói: "Đừng để con gái tôi biết chuyện"

Đến đoạn video thứ 2, người đàn ông bức xúc phản bác trước lời trình bày của người vợ "làm gì, làm gì giờ này". Khi đối phương muốn bỏ đi, người này kiên quyết giữ lại.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến chứng kiến. Sự việc gây náo loạn cả khu phố.

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi, can ngăn

Theo thông tin đăng tải được biết sự việc xảy ra vào ngày 4/1 ở Bến cát, Bình Dương. Hiện chưa rõ đôi bên giải quyết vụ việc ra sao, nhưng clip cặp bồ, bắt ghen này gây tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn, hầu hết đều chỉ trích người vợ ngoại tình.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc