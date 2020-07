Chồng gọi bạn về nhậu còn hô: "Sợ vợ là hèn", nhưng vừa dứt lời anh đã giật bắn với tiếng đập bàn cùng tuyên bố "sốc" của vợ

Lấy phải chồng bợm rượu khiến cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ trở lên bế tắc như không có lối thoát. Tình trạng kéo dài, vượt quá sức chịu đựng của người vợ rất dễ dẫn đến tan vỡ gia đình.

Cũng vì quá mệt mỏi với chồng ham nhậu nhẹt, mới đây một người vợ đã lên mạng xã hội than thở: "Bản chất chồng em là thích tụ tập chè chén song trước đây anh ấy đi làm công ty cứ sáng đi tối về, không có thời gian nên ít tụ tập hơn. Từ năm ngoái tới giờ chồng em ra làm tự do, thời gian thoải mái là bắt đầu nay bia mai rượu, say xỉn tối ngày khiến em chán vô cùng. 10 ngày tới 9 ngày về nhà trong tình trạng loạng choạng, đi không vững, việc nhà cửa con cái là đùn hết lại cho vợ. Em nói thì anh ấy lại lấy lý do rằng tính chất công việc của anh nó thế. Không uống, không nhậu thì không ra hợp đồng.

Nói thật, em cũng hiểu trong làm ăn phải có xã giao ăn uống, có điều mọi thứ đều phải có giới hạn. Chẳng lẽ người nào làm ăn cũng say xưa bia rượu xuyên ngày. Song em nói mãi cũng tới thế, nặng có nhẹ có chồng chỉ à ừ để đấy. Sau em chán chẳng buồn nói nữa.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, thứ 7, chủ nhật chồng em còn lôi cả bạn nhậu về nhà bắt em nấu nướng phục vụ. Uống lắm, say nôn mửa ngay tại trận, tỉnh rồi lại kéo nhau đi để bãi chiến trường cho mình em dọn. Nhiều khi ức chế phát khùng nhưng vì giữ thể diện cho chồng mà em cố nhịn.

Song hôm đó em bị cảm cúm, nằm bẹp từ sáng tới chiều. Thế mà 6h tối chồng không nấu cơm cho còn đi mua bao nhiêu đồ ăn các thể loại về rồi gọi bạn tới nhậu. Em đã nói em mệt muốn nghỉ ngơi, chồng vẫn kéo bạn tới cho bằng được. Vợ thì bụng đói ôm con nằm trong phòng, chồng với bạn bên ngoài phòng khách vẫn 'trăm phần trăm', nhà cửa ầm ĩ như cái chợ. Em nằm trong đầu đau muốn nổ tung.

Không chịu được, em xui con trai chạy ra nhắc bố giữ trật tự chút cho mẹ nghỉ ngơi. Đám bạn anh nghe vậy cũng biết ý bỏ cốc xuống giục nhau về nhưng chồng em giữ lại. Giọng lè nhè: 'Các ông cứ ngồi đó cho tôi, không việc gì phải về. Nhà này của tôi, sợ gì. Đàn ông là phải làm chủ mọi cuộc vui, không việc gì phải sợ vợ. Sợ vợ là hèn'.

Thái độ của chồng làm em không thể kiềm chế nổi. Thật sự tới nước ấy rồi em không còn nghĩ tới chuyện giữ thể diện cho chồng làm gì. Đi từ phòng, em cầm đơn ly hôn đã ký sẵn ra đập phịch xuống mặt bàn nhậu của anh, đanh giọng bảo:

'Anh ký vào đây cho xong đi rồi thích làm chủ cuộc vui, thể bản lĩnh anh hùng với rượu bia đến giờ cũng được. Nhà của anh, anh muốn làm gì thì làm. Tôi thật sự mệt mỏi với cảnh sống này lắm rồi'.

Cả chồng em với mấy gã bạn ngồi bên đặt vội cốc bia trên tay xuống nhìn em không chớp mắt. Mấy gã đó biết em làm căng rồi nên nháy vội nhau đứng lên về. Lần này chồng em không dám í ới giữ lại uống tiếp nữa. Đến lúc ấy anh mới hiểu, em thật sự quá nản với cảnh chồng thâu đêm tối ngày bia rượu mới viết đơn ly hôn để sẵn, mọi lý do yêu cầu chia tay em ghi cụ thể rõ ràng. Anh nhìn là đủ hiểu em không dọa nên vội vàng kéo tay vợ xin lỗi nhưng em vẫn một mạch xách vali, dẫn con về ngoại.

Ảnh minh họa

Hôm sau anh sang thưa chuyện, nhận lỗi với bố mẹ em để xin đón vợ về song em không chịu. Không phải em dằn dỗi gì chồng mà em thật sự chán. Lần này nếu không ly hôn thì em cũng phải làm cho chồng biết sợ mà bỏ rượu, để anh thấy rượu quan trọng hay vợ quan trọng, chứ cứ nghĩ tới những ngày say xỉn của anh, em mệt mỏi không chịu nổi nữa".

Hầu như người vợ nào cũng hiểu công việc xã giao của chồng khó tránh khỏi rượu bia nhưng tất cả đều phải dừng lại ở mức độ cho phép để không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Song anh chồng trong câu chuyện trên lại quá ham bia rượu nên phản ứng của người vợ có gay gắt cũng là điều dễ hiểu. Chẳng ai có thể chịu đựng được 1 người chồng say xưa tối ngày, quên cả vợ con gia đình. Các anh đừng viện cớ công việc để sa đà vào hơi men vì sức nhẫn lại của vợ là có giới hạn. Khi các anh đã bước qua ngưỡng cho phép họ sẽ không ngần ngại mà vùng lên, lúc đó mái ấm gia đình của các anh khó mà giữ được.