Chồng đánh gục vợ trong nhà hàng khi phát hiện ngồi ăn cùng 2 người đàn ông khác

Your browser does not support the video tag.

Video chồng đánh gục vợ trong nhà hàng khi phát hiện ngồi ăn cùng hai người đàn ông khác



Video do camera giám sát của một nhà hàng ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm 2/7 cho thấy người chồng vào nhà hàng với thái độ bực dọc, đi ngang qua một nữ nhân viên đang dọn bát đĩa.

Anh ta nói: "Hãy mang cho tôi hai chai bia" trước khi tới gần bàn nơi cô vợ, người mặc áo xanh và đang ngồi cạnh một người đàn ông. Người này dùng tay tát mạnh vào mặt vợ khiến cô gục xuống ghế dường như bất tỉnh.

Chưa nguôi ngoai, người chồng sau đó cầm chai bia rỗng và đi ra phía ghế đối diện, vượt ngoài góc quay của camera nên chỉ nghe thấy tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ.

Sau một lúc, anh ta quay lại phía người đàn ông đang ngồi cạnh vợ mình rồi nói: "Đây là vợ tôi!". Người đàn ông đang đáp: "Tôi biết. Làm ơn, đợi đã, khoan đã!" nhưng vẫn bị anh chồng tấn công bằng một lọ gia vị và sau đó là một ấm trà.

Lúc này cô vợ vẫn bất tỉnh. Người chồng dường như vẫn không hết tức giận nên đã hét lên: "Đây là vợ tôi! Tôi đã xem video bên ngoài suốt 20 phút rồi. Ông là ai? Ông tên gì?".

Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày. 3 khách của nhà hàng bị thương sau sự việc. Cảnh sát đang điều tra thêm.