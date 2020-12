Chồng cùng 2 người bạn bắt cóc, tra tấn tài xế taxi vì nghi ngoại tình với vợ

Ngày 2-12, tin từ Công an huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết đang tạm giữ Vũ Văn Kỷ (SN 1989), Đào Văn Tùng (SN 1990) và Dương Văn Lâm (SN 1992) cùng trú xã Đạo Tú (huyện Tam Dương) để điều tra hành vi giữ người trái pháp luật.

Nhóm người bắt cóc, tra tấn nam tài xế taxi vì nghi ngoại tình với vợ của Vũ Văn Kỳ

Theo công an, do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với tài xế taxi L.T.N. (trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) nên Vũ Văn Kỷ cùng với Đào Văn Tùng và Dương Văn Lâm đã đến quán nước ở phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên) thì gặp anh N.. Tại đây, Kỷ yêu cầu anh N. lên xe ôtô của nhóm Kỷ rồi đưa anh N. về quán Karaoke Trà My ở xã Đạo Tú (huyện Tam Dương), nhốt anh N. vào gian nhà cấp 4.

Sau khi bắt cóc nam tài xế taxi, nhóm này đã dùng súng bắn đạn cao su, gậy, đòn gánh đánh gây thương tích cho nạn nhân. Khi biết thông tin trên, phía gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo công an.

Bước đầu, công an chưa tìm thấy chứng cứ thể hiện vợ của Kỷ có quan hệ bất chính với anh N..

Hiện Công an huyện Tam Dương đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý vụ bắt cóc, tra tấn nam tài xế taxi theo quy định.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động