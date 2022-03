Chồng bắt tại trận vợ và trai trẻ "nương tựa" trong phòng trọ, bình tĩnh bắt quỳ quay clip

Đoạn clip chồng cùng hội anh em bắt quả tang vợ và thanh niên "trai đơn gái chiếc" trong phòng trọ đang được lan truyền trên các diễn đàn. Thái độ và cách xử lý khi vợ ngoại tình của người đàn ông gây chú ý.

Theo đó, khi bất ngờ xuống phòng trọ thăm vợ, người đàn ông này bắt gặp cảnh tượng trên. Không đánh ghen bạo lực, người chồng yêu cầu vợ và gã nhân tình quỳ gối để quay clip làm bằng chứng.

Trong đoạn video, cặp đôi ngoan ngoãn làm theo. Người vợ lẫn bồ đều im lặng cúi mặt chịu tội chứ không hề có thái độ giải thích hay đôi co điều gì.

Thấy vợ và trai trẻ "nương tựa nhau" trong phòng trọ, chồng bắt quỳ gối quay clip làm bằng chứng

Chứng kiến sự việc, một người bất lực nói: "Thằng em lần sau đừng lái máy bay nữa, khổ thân thằng em. Mày thiếu gì gái trẻ mà cứ thích bà già".

Sau đó, một trong số những người này gọi về gia đình: "Con với anh Đ. xuống phòng thì gặp chị Ng. với 1 thằng nữa đang ở trong phòng. Bây giờ đang bắt hai đứa ở đây rồi. Theo bác nên giải quyết như nào?". Trước câu hỏi trên, người này khuyên hãy gọi công an đến lập biên bản.

Hiện đoạn clip vụ bắt ghen vẫn đang được chia sẻ chóng mặt và nhận được ý kiến bàn tán trái chiều của cộng đồng mạng.



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc