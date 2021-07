Choáng với cảnh cả trăm khách nhậu chạy tán loạn khi thấy công an

Your browser does not support the video tag.

Clip cả trăm khách nhậu chạy tán loạn khi thấy công an

Chiều tối 13/7, 3 quán bia Thanh Huyền, Lữ Xuân, Cây Xoài trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An tập trung rất đông người, xe cộ dựng kín vỉa hè, lòng đường.

Nhận được phản ánh, đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự , Công an TP Vinh đã ra quân xử phạt. Khi thấy lực lượng chức năng, hàng loạt khách nhậu vội vàng rời đi.

Thời điểm kiểm tra, các quán bia có khoảng 40 bàn với hơn 100 khách ngồi nhậu san sát nhau, vi phạm các quy định về phòng dịch. Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP.Vinh đã yêu cầu phường Hưng Dũng và phường Hồng Sơn lập biên bản xử phạt các quán bia vi phạm các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, ngày 3/7, UBND thành phố Vinh có văn bản cho phép kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với các cơ sở đã được cấp phép, bằng hình thức bán mang về, hoặc sử dụng tại chỗ, nhưng các cơ sở phải đảm bảo khoảng cách, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong