Choáng váng với hình ảnh du khách "leo thang giữa trời"

"Leo thang giữa trời" là điểm nhấn của chuyến tham quan leo núi Donnerkogel, trong khu nghỉ mát Salzkammergut của Austria. Nếu bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình và leo lên chiếc thang thép "đung đưa" giữa hai ngọn núi và lên đỉnh Donnerkogel, bạn sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh "trong mơ" trên dãy Alps.

Bản thân Donnerkogel là một trong những đỉnh cao nhất trong dãy núi Gosaukamm của Áo. Vì thế, trải nghiệm leo thang tại nơi này quả thực là vô cùng mạo hiểm. Tuy nhiên, không vì thế mà nó "làm khó" được những du khách dũng cảm. Nhiều người không chỉ leo thang tại đây mà còn thử "đu xà" ngay trên chiếc thang lắc lư theo gió này.

Du khách không chỉ leo thang mà còn kết hợp "đu xà".

Trải nghiệm lơ lửng trên chiếc thang dài 43 m, cách mặt đất 700 m chắc chắn sẽ khiến bạn thót tim nhưng đây chỉ là một trong nhiều điểm nổi bật của chuyến leo núi Donnerkogel.

Dọc theo toàn bộ tuyến đường Ferrata, du khách có thể thưởng ngoạn tầm nhìn bao quát vùng Salzkammergut bao gồm cả núi Dachstein và hồ Gosausee tuyệt đẹp ở phía dưới.

Du khách "leo thang giữa trời".

Sky Ladder bắt đầu từ điểm cao 700 m so với mặt đất, vì vậy người tham gia trải nghiệm cần chắc chắn mình không phải người sợ độ cao và có bệnh tim mạch. Tuyến đường này được xếp hạng C về mức độ khó khăn khi leo núi (D là mức độ khó nhất).

Chiếc thang dài trông khá "ghê sợ" và nó dành cho những người thích tìm kiếm cảm giác hồi hộp và thử thách cho tâm trí của mình.

Tác giả: Vĩnh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí