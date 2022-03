Chở theo bạn gái, nam sinh đâm trực diện ô tô tải, hiện trường vụ tai nạn gây sốc

Vụ tai trong clip dưới đây xảy ra vào khoảng 14h10' chiều ngày hôm qua (6/3) trên đoạn đường thuộc huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Theo diễn biến được ghi lại từ camera an ninh nhà dân thì thời điểm đó, cặp đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ rất cao trên đường.

Khi qua trước cửa nhà có camera, cặp đôi đã đâm trực diện ô tô tải cẩu. Va chạm rất mạnh khiến cặp đôi ngã văng xuống đường, thanh niên cầm lái bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Ở hiện trường xe máy bị đâm nát phần đầu, xe tải cẩu cũng bị biến dạng phần đầu.

Your browser does not support the video tag.

Thanh niên chở bạn gái, đâm thẳng vào ô tô tải

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc