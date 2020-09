Chính thức mở đường bay quốc tế từ 15-9, khách nhập cảnh cách ly 5 ngày

Thay đổi quy trình nhập cảnh, chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao trao đổi, thống nhất với các đối tác trên về đối tượng nhập cảnh, quy trình nhập cảnh, điều kiện của Việt Nam đối với người muốn nhập cảnh trước khi lên máy bay. Điều chỉnh quy trình bán vé, yêu cầu cung cấp thông tin thân nhân, giấy xác nhận âm tính do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp, chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh. Đơn giản hơn nữa các thủ tục cấp thị thực nhập cảnh, đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện chỉ trong 3 ngày, tổ chức cách ly, giám sát đảm bảo an toàn chống dịch. Khẩn trương chuẩn bị và triển khai nhanh việc xét nghiệm nhanh, phù hợp với yêu cầu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, giảm đối tượng, thời gian cách ly tập trung… Đồng thời bố trí cơ sở cách ly có thu phí đáp ứng yêu cầu người nhập cảnh, không phân biệt người nước ngoài và người Việt Nam để bổ sung khả năng tiếp nhận trong nước, giảm tải cơ sở cách ly quân đội.