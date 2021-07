Chiến sĩ công an trở thành "giúp việc" giữa mùa dịch

Ngày 13/7, bản Chăm Puông (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên là 3 người trong một gia đình đến khám tại Trung tâm Y tế huyện.

Liên tiếp những ngày sau đó, bản rẻo cao Nghệ An lần lượt có ca lây nhiễm lên tới 21 ca, gây xôn xao, lo lắng cho người dân.

Cuộc sống bản biên giới Chằm Puông - một trong những bản thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, có 195 hộ, 978 nhân khẩu, trong đó đa phần là hộ nghèo đã bị đảo lộn.

Chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng tâm dịch, Công an huyện Tương Dương huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ "nằm vùng" tại xã Lượng Minh giúp dân chống dịch, khôi phục sản xuất.

Công an huyện xắn quần lội ruộng cấy lúa...

... cho bò ăn...

... chăm sóc đàn gà

... đến vận chuyển lương thực, đồ tiếp tế

Việc làm của các chiến sĩ công an Nghệ An đã giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch, yên tâm ổn định cuộc sống.

Tỉnh Nghệ An hiện ghi nhận 189 ca mắc Covid-19, tập trung ở 14 địa phương: TP Vinh 90 ca, Tương Dương 23 ca, Diễn Châu 20 ca, Yên Thành 13 ca, Quỳnh Lưu 12 ca, Kỳ Sơn 10 ca, Nam Đàn 06 ca, Quỳ Hợp 05 ca, Nghi Lộc 04 ca, Hoàng Mai 02 ca, Đô Lương 01 ca, Nghĩa Đàn 01 ca, Tân Kỳ 01 ca, Thanh Chương 01 ca.

