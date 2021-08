Chiếc xe tang đi lầm lũi trong khu phong toả, ai cũng bật ngửa vì cảnh tượng bên trong

Khi TP HCM cùng nhiều tỉnh phía Nam trở thành 'điểm nóng' trong làn sóng dịch Covid-19, các địa phương có ca mắc thiết lập rào chắn, phong tỏa cách ly toàn bộ người dân phía trong. "Nội bất xuất, ngoại bất nhập", mọi sự di chuyển, ra vào khu phong tỏa phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Chính vì thế, sự xuất hiện của bất kỳ 'vật thể lạ' nào đều sẽ được đặt vào tầm ngắm, chẳng hạn như chiếc xe tang dưới đây.

Xe tang vốn là một hình ảnh tang tóc, nay xuất hiện trong khu dân cư không một bóng người, hai bên đường nhà nhà chốt cửa cài then. Khoảnh khắc này khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến không ít người "lạnh sống lưng".

Chiếc xe tang đi lầm lũi trong khu dân cư phong tỏa, lại gần mới 'bật ngửa' vì cảnh tượng ở phía trong

Tuy nhiên xin khoan lầm tưởng rằng chiếc xe này chở người đã khuất. Chủ đoạn clip đã đăng tải lại khoảnh khắc này kèm dòng trạng thái: "Tận dụng tối đa phương tiện để chở cho bà con trong khu phong toả".

Hóa ra, khu cách ly hạn chế các phương tiện cá nhân nên người ta đã tận dụng chiếc xe tang này để chở lương thực hỗ trợ cho bà con.

Liên hệ chị Nguyễn Ngọc H., người đăng tải clip cho chúng tôi biết, chị bắt gặp chiếc xe tang này vào ngày 3/8, tại phường 3, Mỹ Tho, Tiền Giang. Khu vực của chị H. đã bị phong tỏa được 14 ngày, người dân sống trong khu vực này đều được nhận thực phẩm hỗ trợ hàng ngày từ mạnh thường quân và chính quyền địa phương.

"Hôm qua thấy chiếc xe rồng, mình thoáng có chút sợ vì dịch vẫn còn đang căng thẳng. Nhìn thấy xe là đau lòng. Mà may quá, hóa ra không phải như mình nghĩ. Buổi trước thanh long còn được chở bằng xe cấp cứu. Nhìn thấy xe là sợ hết hồn!"

Lương thực được chất đầy trong chiếc xe rồng (Ảnh: NVCC)

Chị H. nói thêm, mọi khi chỉ có các cán bộ dân phòng ra nhận rồi đến một cái bàn riêng đặt ở góc đường cho dân đến lấy, khi thì thanh long, rau muống, dứa... Nay chiếc xe rồng xuất hiện nhiều khiến chị H. và nhiều người trong khu bất ngờ, nhưng khi biết được lý do ý nghĩa đằng sau, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Chiếc xe rộng nên chở được khá nhiều đồ. Xe đều được xịt khử khuẩn kỹ càng khi chở hàng hóa, tới chốt mấy anh dân phòng lại xịt khử thêm một lần nữa rồi mới dỡ hàng xuống gửi lại bà con", chị H. chia sẻ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc