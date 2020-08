Chiếc ô tô 7 chỗ này giá vừa rẻ chỉ hơn 500 triệu đồng, vừa tiết kiệm nhiên liệu tại Việt Nam

Mẫu xe này chỉ tiêu tốn 6,39 lít xăng/100 km đường hỗn hợp; 7,99 lít/100 km đường đô thị và 5,47 lít/100 km đường trường. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu đáng mơ ước ngay cả đối với nhiều mẫu sedan hiện nay.

Theo các chuyên gia, lý do một phần của sự siêu tiết kiệm này đến từ việc XL7 sở hữu một ngoại hình khá khiêm tốn với khối lượng bản thân là 1.175 kg, chỉ nhỉnh hơn các mẫu sedan hạng B một chút.

XL7 tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam.

XL7 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam hồi tháng 7/2020, được nhập khẩu từ Indonesia với một phiên bản duy nhất giá 589 triệu đồng.

So với Suzuki Ertiga thì Suzuki XL7 2020 được thiết kế dài hơn 50 mm, rộng hơn 40 mm, và cao hơn 20 mm. Cụ thể là 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, khoảng sáng gầm xe là 200 mm cũng hơn 20 mm so Ertiga.

Bên trong, Suzuki XL7 2020 có thiết kế và trang bị nội thất tương tự như người anh em Ertiga với 3 hàng ghế dành cho đủ 7 hành khách trưởng thành, màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 10 inch, điều hoà tự động phía trước, điều hoà chỉnh cơ phía sau, vô-lăng dạng D-Cut, khởi động nút bấm, ghế nỉ.

Một số điểm mới ở bên trong của Suzuki XL7 2020 gồm có bảng đồng hồ được tạo điểm nhấn bằng đường viền màu đỏ và mặt đồng hồ nền xám, màn hình hiển thị thông tin màu, gương chiếu hậu bên trong chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm, hốc để đồ cho hàng ghế trước và ổ cắm phụ kiện có đủ ở mỗi hàng ghế.

Về động cơ, Suzuki XL7 2020 sử dụng động cơ của Suzuki Ertiga với dung tích 1.5L 4 xi-lanh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm cùng tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Suzuki cho biết hãng đã gia cố thêm các vật liệu cách âm và hấp thụ tiếng ồn nhằm mang lại một chuyến đi yên tĩnh và thoải mái.

So với trang bị an toàn 2 túi khí, camere lùi, cảm biến lùi, phanh ABS/EBD có trên Suzuki Ertiga, mẫu xe XL7 2020 được bổ sung thêm 2 tính năng an toàn gồm hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC.

Tháng 4 vừa qua, Suzuki XL7 đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành giải thưởng “Xe của năm 2020” của tổ chức Otomotif tại Indonesia – một trong các quốc gia có nhiều nhà máy ô tô.

XL7 đã xuất sắc vượt qua nhiều bài kiểm tra cũng như các tiêu chí đánh giá bao gồm thiết kế, tính năng, cách xử lý, hiệu suất vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu, và giá bán. Tại Indonesia, mẫu xe đã gặt hái thành công với hơn 2.000 đơn đặt hàng chỉ sau 1 tháng ra mắt, minh chứng cho sức hút của chiếc SUV này.

Tại Việt Nam, XL7 cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza, Toyota Rush, Kia Rondo... Trong đó, đối thủ đáng gờm nhất của XL7 phải kể đến Mitsubishi Xpander - hiện đang được coi là "ông vua" phân khúc MPV tại Việt Nam.

Với giá bán như trên, Suzuki XL7 rẻ hơn so với Mitsubishi Xpander bản số tự động, vốn có giá khởi điểm lên tới 630 triệu đồng. Sự gia nhập của XL7 bản ghế da hoàn toàn mới chắc chắn sẽ khuấy động mọi thứ trên thị trường xe SUV và tạo nên sức ép mới cho Mitsubishi Xpander.