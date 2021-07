Chỉ dùng 1 nguyên liệu đặc biệt, chàng trai câu được vô số con cua khiến cư dân mạng thi nhau ghen tị

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng người ta làm cách nào để bắt được những con cua chưa? Có rất nhiều cách để bắt cua như dùng công cụ để xúc, dùng tay bắt trực tiếp, dùng mồi câu... Và mỗi màn bắt cua thu được nhiều "chiến lợi phẩm" vẫn liên tục khiến dân mạng trầm trồ, nhiều người còn tranh thủ hỏi bí quyết. Điển hình như trong clip dưới đây, một chàng trai đã sử dụng nguyên liệu đặc biệt để câu cua. Và kết quả đúng là rất bất ngờ.

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, chỉ với một lần câu, chàng trai này đã thu về tới cả trăm con cua, nhìn vô cùng thích mắt. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú, đồng thời hỏi bí quyết làm được như vậy.

- Quá đã.

- Đây là cua nuôi hay câu ở đâu hả anh?

- Anh chỉ cách làm mồi đi ạ!

Nếu xem tới cuối clip, có thể thấy, sau khi cho hết cua vào xô thì sẽ lộ ra 2 chiếc đùi gà. Đây chính là mồi câu cua lợi hại của anh chàng này. Trên trang cá nhân, anh chàng cũng đăng tải thêm rất nhiều clip câu cua bằng cách này. Phải công nhận rằng hiệu quả rất đáng nể.

Nguồn: TikTok @truongthanthich

Tác giả: Duy Ngọc

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị