Chị bán cá rao: ‘Chợ đóng hết rồi, ai ăn mình ship', thế là công an 'ship'

Cơ quan chức năng làm việc với người phụ nữ loan tin giả chợ đóng hết rồi ở huyện Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: ĐÌNH CƯỜNG

Ngày 30-3, Công an xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đã triệu tập bà N.O. - ngụ xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn - để làm rõ, xử lý thông tin về việc bà O. đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang.

Trước đó, khoảng 18h50 chiều 28-3, trên trang fanpage Anh Sơn Online có hơn 23.000 thành viên, một người dùng mạng xã hội O.N. đăng tải thông tin "Chợ đóng hết rồi. Do nhu cầu bạn bè, anh em chiều nay em quét cá bữa cuối để nghỉ dịch. Còn mấy con cá tràu và một con cá trắm hơi to, mai ai ăn mình ship tại nhà luôn nhé".

Nhiều người bày tỏ hoang mang trước thông tin trên trong trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Không ít người vội vàng đi tích trữ thực phẩm vì lo "chợ đóng cửa".

Lãnh đạo UBND xã Hội Sơn khẳng định, không có chuyện xã đóng chợ để phòng dịch.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà O. - thừa nhận mình đăng tin trên để… bán cá. Bà O. đã gỡ bài viết trên đồng thời đăng bài đính chính trên trang cá nhân và trên trang Anh Sơn Online.

Theo Sở Công thương Nghệ An, hiện tại lượng thương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trên thị trường vẫn rất dồi dào, không hề có tình trạng khan hiếm.

Do đó, việc người dân Nghệ An ồ ạt mua hàng, dự phòng thực phẩm vào lúc này là chưa cần thiết, có thể gây nhiễu loạn thị trường. Nghệ An cũng không đóng cửa các chợ dân sinh, siêu thị tổng hợp, cửa hàng tạp hóa…

Đến nay, các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt 51 trường hợp trong đó có 42 người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về COVID-19 và 9 trường hợp nâng giá, găm hàng khẩu trang, thiết bị y tế với tổng mức xử phạt hơn 500 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, những người này còn phải gỡ bỏ bài viết sai sự thật và đăng bài đính chính.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ