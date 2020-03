Nghệ An: Tụ tập mừng tân gia để đánh bạc, 6 con bạc bị tóm gọn

Ngày 29/3, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội đánh bạc.

Từ đầu năm đến nay, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành xác minh, nắm tình hình để đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc này. Sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, khoảng đầu tháng 3, Công an huyện Anh Sơn nắm được thông tin từ cơ sở, có 1 nhóm đối tượng đang đánh bạc tại nhà ông Vũ Đình Lộc (SN 1958) trú tại thôn 19/5 (Đỉnh Hợp), xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngay sau đó, Công an huyện nhanh chóng triển khai lực lượng chia thành 3 tổ công tác lên phương án bắt giữ.

6 đối tượng đánh bạc đã bị khởi tố hình sự.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi 6 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc thì các trinh sát đã ập vào khống chế, bắt quả tang. Các đối tượng gồm Phạm Trung (SN 1981), Lê Hoài Nam (SN 1979) cùng trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu; Phạm Văn Vinh (SN 1976) trú tại khối 7, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Vũ Đình Sáu (SN 1973) trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông; Hồ Xuân Hiển (SN 1992), Phan Văn Quang (SN 1985) cùng trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Thu giữ số tiền hơn 15 triệu đồng, 1 bộ bài tulơkhơ cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng nhà ông Lộc chuẩn bị mừng tân gia, có lý do để tụ tập đông người mà không bị phát giác, các đối tượng đã rủ nhau đánh bài liêng ăn tiền.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An