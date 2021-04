Check camera, mẹ trẻ hoảng hồn thấy con trai 9 tháng tuổi bị nữ ô sin bế vào toilet rồi khóc ré lên dữ dội

Cuộc sống ngày một bận rộn, đời sống cũng được nâng lên, tình trạng đô thị hóa, những gia đình hạt nhân có xu hướng tăng lên, nên nhu cầu chăm sóc và trông trẻ là một nhu cầu vô cùng thiết thực, nhất là với các gia đình trẻ.

Song song với việc có những người giúp việc có tâm thì vẫn luôn tiềm ẩn những người trông trẻ bởi mưu sinh với cơm áo gạo tiền hơn là tình yêu trẻ. Có lẽ bởi thế mà những dã tâm, sự lạnh lùng vô cảm, tàn bạo cộng với những mệt mỏi, áp lực tinh thần của cuộc sống hiện đại họ đã trút lên đầu những đứa trẻ ngây thơ vô tội?

Mới đây, tài khoản N.T.M (Vinh, Nghệ An) vừa chia sẻ đoạn clip camera ở phòng khách cho thấy người giúp việc mà chị khá tin tưởng, đã có những hành động bạo lực với con trai mới 9 tháng tuổi của chị.

Mẹ sốt ruột check camera phát hiện nữ giúp việc bế con vào nhà vệ sinh, nghi tát thẳng mặt bé khiến con khóc không thành tiếng

Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, bé trai được đặt ngồi giữa nhà và đang gào khóc. Một người phụ nữ - được cho là người được thuê để giúp việc và trông bé đã không dỗ bé nín mà cứ đi lại làm việc riêng của mình.

Mãi 1 lúc sau, thấy bé trai vẫn gào khóc, bà giúp việc mới tiến lại gần sau đó bế bé lên, lúc này bé đã nín khóc. Thế nhưng không dừng ở đó, người phụ nữ này đã đi thẳng vào nhà vệ sinh - camera không thu được hình, tuy nhiên, âm thanh rất rõ cho thấy tiếng bé trai nhiều lần khóc thét lên vì đau đớn, nghi bị nữ giúp việc đánh.

Bé trai gào khóc, người giúp việc vẫn dửng dưng

Mãi khi thấy bé khóc quá to và nhiều, nữ giúp việc mới bế bé lên

Bé đã nín khóc, nhưng người này đã bế bé vào nhà vệ sinh, nghi đánh bé khiến bé khóc dữ dội hơn

Người đăng tải đoạn clip cho biết, hôm đó như linh tính mách bảo, chị xem camera ở nhà thì phát hiện sự việc và vô cùng bàng hoàng. Tối hôm đó, sau bữa cơm, chị M. đã hỏi thẳng người giúp việc lý do đánh con mình.

Tuy nhiên, ban đầu người này không nhận, sau đó đối chiếu camera thì bà thừa nhận có đánh cháu, và nói là đánh vào mặt cháu. Nữ giúp việc giải thích rằng lúc đó do nóng nảy không kiềm chế được và xin lỗi chủ nhà.

Cuối cùng, chị M. đã quyết định thanh toán đủ tiền lương cho bà giúp việc này và thôi hợp đồng dù bà này đã xin lỗi và mong muốn rút kinh nghiệm, được làm việc tiếp.

Được biết, chị M. thuê người trông con cho mình qua lời giới thiệu của 1 người bạn quen thân, bà giúp việc này cũng từng làm việc cho gia đình nhà người bạn đó của chị.

Chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội, chị M. mong muốn mỗi gia đình, đặc biệt là gia đình có con nhỏ, nên tìm hiểu thật kĩ và kiểm soát thường xuyên, tránh để con trẻ bị tổn thương bởi cơn giận vô cớ của những người xa lạ!

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn