Cháy rừng Diễn Lộc - Diễn Châu do người dân bất cẩn trong lúc đốt rác

Cháy rừng Diễn Lộc - Diễn Châu.

Đám cháy xuất phát từ phía chân đồi sát với khu dân cư xóm 4. Do thời tiết hanh khô, nắng nóng kèm gió Nồm thối mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan ngược lên đỉnh đồi. Thực bì dày khiến lửa lan trùm rộng cả khu vực rừng có chiều dài khoảng 500m.

Khu rừng xảy ra cháy nằm giám ranh với rừng thông xã Diễn Phú, nhiều hộ dân nằm sát ngay cạnh rừng nên nguy cơ đám cháy có thể lan rộng và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân.

Thực bì dày, thời tiết hanh khô, nắng nóng nên lửa cháy lan rộng.

Ngay khi phát hiện đám cháy, huyện Diễn Châu đã lập tức điều động dân quân tự vệ các xã Diễn Lộc, Diễn Phú và các xã lân cận cùng lực lượng Quân đội, Công an huyện và Phòng cháy chữa cháy ứng cứu dập lửa.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Đến 14h, các lực lượng với hàng trăm người cùng phương tiện chữa cháy dừ rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân cháy ban đầu xác định do một hộ dân đốt rác bất cẩn để lửa lann lên rừng.

Trước mắt, nguyên nhân đám cháy được xác định do một hộ dân xóm 4, xã Diễn Lộc đốt rác sau hè nhà bất cẩn để lửa lan lên rừng./.

Tác giả: Xuân Hướng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An