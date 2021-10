Cháy lớn tại Chợ Núi Đèo - Hải Phòng, hàng trăm ki-ốt bị thiêu rụi

Chợ Núi Đèo (thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) là khu chợ buôn bán sầm uất, chủ yếu gồm các mặt hàng dễ bắt lửa, như: vải vóc, quần áo, giầy dép, đồ gia dụng...., nên khi hỏa hoạn xảy ra, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng. Nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng đã huy động 20 xe cứu hỏa, hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều lực lượng tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra vào ban đêm và gió to nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: "Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng phòng cháy Công an Thành phố Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên và các quận huyện xung quanh, cùng các doanh nghiệp trên địa bàn có phương tiện phòng cháy chữa cháy. Lực lượng nỗ lực ngăn ngừa ngọn lửa lan ra khu vực xung quanh. Toàn bộ khu vực quầy giữa, trung tâm chợ bị cháy hết. Đến 4h sáng mới dập tắt được hoàn toàn".

Theo thông tin ban đầu từ Ban quản chợ, đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hàng trăm ki-ốt trong chợ, thiệt hại dự tính ban đầu khoảng 70 tỉ đồng. Đến sáng nay, lực lượng cứu hỏa vẫn đang phun nước ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại./.



Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV