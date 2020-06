Cháu gái của Donald Trump tiết lộ những điều gây sốc về chú mình

Tổng thống Donald Trump trong khu vườn Nhà Trắng ngày Chủ nhật – 14/6. Ảnh: AFP/Getty Images

Tờ Guardian ngày 15/6 dẫn thông tin từ Cổng thông tin Daily Beast cho biết, bà Mary Trump, cháu gái của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ xuất bản một cuốn sách có nhan đề “Quá nhiều và không bao giờ đủ” (Too Much And Never Enough), vào ngày 11/8. Thời điểm này chỉ cách Hội nghị toàn quốc thường niên của Đảng Cộng hòa vài tuần, có nghĩa là bất kỳ tiết lộ nào cũng có thể gây tổn hại đặc biệt cho tổng thống.

Cuốn sách này dự kiến sẽ trình bày về cách bà là nguồn chính cho cuộc điều tra giành giải Pulitzer của tờ New York Times về các kế hoạch thuế đáng ngờ của Donald Trump trong suốt những năm 1990 và những câu chuyện khác về Tổng thống Mỹ.

Cuốn sách cũng sẽ tiết lộ các cuộc trò chuyện giữa Mary Trump và chị gái của ông Donald Trump là bà Maryanne Trump Barry - một thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu, trong đó bà Maryanne Trump Barry chia sẻ những suy nghĩ về người em của mình.

Fred Jr., cha của bà Mary, là anh trai Tổng thống Donald Trump, đã chết năm 1981 vì một cơn đau tim sau thời gian dài chống chọi với chứng nghiện rượu. Trong cuốn sách, Mary Trump cũng cho rằng ông nội bà là Fred Sr và Donald Trump đã có lỗi trong cái chết của cha bà vì ông và chú bà đã không quan tâm đúng mức đến cha của bà trong thời gian phải vật lộn với chứng nghiện rượu. Tổng thống cũng đã từng nói trong quá khứ rằng ông hối hận vì gây áp lực cho anh trai của mình trong việc điều hành công việc gia đình.

Mary và anh trai của bà 20 năm trước đã từng đệ đơn kiện các thành viên trong gia đình Trump liên quan đến di chúc của ông nội Fred Sr.

Tác giả: Hải Sơn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam