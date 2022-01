Cháu cạy nhà bà nội để trộm vàng và hơn 100 triệu đồng

Ngày 7/1, Công an huyện Phú Thiện thông tin vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Anh Tuấn (sinh năm 2004, trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, Công an huyện Phú Thiện nhận được trình báo của bà Đ.T.T (SN 1944, trú xã Ia Sol) bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp hơn 112 triệu đồng và 7 chiếc nhẫn vàng 24K.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp với lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường và rà soát đối tượng nghi vấn; qua đó, nhận thấy Tuấn (cháu nội của bà T.) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Công an huyện đã triệu tập đến làm việc.

Lưu Anh Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Phú Thiện).

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do ở gần nhà nên biết được gia đình bà Đ.T.T đi vắng, không có người ở nhà. Lúc đó, Tuấn đã sử dụng tua vít cạy phá cửa đột nhập vào phòng ngủ của bà Đ.T.T lấy trộm 112.500.000 đồng và 7 nhẫn kim loại màu vàng đưa về nhà cất giấu. Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Lưu Anh Tuấn, thu giữ toàn bộ tang vật trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Phú Thiện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí